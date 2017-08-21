«Вывезли в лес и пытались задушить», — житель села в ЗКО рассказал о том, чем закончилась его ссора с акимом

В Западно-Казахстанской области двое госслужащих, во главе с акимом села и местный предприниматель устроили разборки с местным жителем в духе 90-х — мужчину избили, вывезли в лес и пытались задушить. В настоящее время полиция расследует обстоятельства дела.

Редакции об этом сообщил один из местных жителей на условиях конфиденциальности. Конфликт произошел в ночь с пятницы на субботу, 19 августа, примерно в 03.00 часов ночи. Новоизбранный аким села Переметное, Зеленовского района, Амантай Джумакулов, вместе с сотрудником ЧС Тагатом Мусиным и частным предпринимтелем Асхатом Шалабаевым в ту ночь встретили в местном кафе 35-летнего Эльдара Кушубаева, с которым сразу же стали конфликтовать. Сельский аким и его друзья избили Эльдара Кушубаева до потери сознания. Очнулся он уже в машине сотрудника ЧС Талгата Мусинова, в лесу, от того что его душили удавкой.

Эльдару удалось вырваться и спастись от своих обидчиков бегством. В ту же ночь он обратился в полицию. Информацию об инциденте с участием аким села подтвердили в прокуратуре Зеленовского района. Как сообщил Закария Саралеев, прокурор района, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В районном акимате эту информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на то что аким района занят, а без него никто комментирвать произошедшее не может. В аппарате акима поселка Переметное также соединять с акимом села Амантаем Джумакуловым также не стали, сославшись на то что он с утра находится в районном акимате на совещании.

Журналистам «УН» удалось встретиться с потерпевшим Эльдаром Кушубаевым, который рассказал нам подробности случившегося.

— Асхат Шалабаев подошёл ко мне и начал на меня ругаться из-за старого конфликта, — рассказывает Эльдар Кушубаев. – Он обиделся на меня, за то, что я не показал ему где взял дубовые ветки для вязки банных веников. Слово за слово, он начал кидаться на меня, завязалась драка. Начал её Шалабаев, а продолжили её наш местный аким Амантай Джумакулов и начальник «пожарки» Талгат Мусинов. Драка быстро закончилась, я особо не обратил на неё внимания, ну подрались по-мужски, с кем не бывает. Я ушёл дальше пить пиво с друзьями.

По его словам, через некоторое время аким Амантай Джумакулов и его компания снова приехали в бар и вызвали его поговорить на улицу, за здание бара. Там мужчину оглушили по голове и запихали его в машину. Очнулся Эльдар Кушубаев уже в машине начальника пожарной части Талгата Мусинова.

— Я очнулся из-за того, что Шалабаев душил меня сзади удавкой, — вспоминает события того дня Эльдар. – Благодаря тому, что я спортсмен, я выпутался из западни и вышел с машины. Я понял, что бежать некуда – кругом лес, они на машине, а я пешком и тогда я пошёл на хитрость, предложил перемирие. Мужики вытащили из багажника пиво, мы начали его пить на улице и тогда начальник пожарной части Талгат Мусинов затушил мне об руку окурок и сказал: «Ты же мужик, молчи!». После этого они стали садиться в машину и я изо всех сил побежал через лес в посёлок.

Уже по приходу домой я заметил, что во время «отключки» они отмыли меня от крови и надели чистую футболку Асхата Шалабаева.

По словам Эльдара, судмедэксперт из Уральска, увидев следы на его шее, сразу сказал, что это была попытка задушить его. Однако более точные результаты экспертизы будут готовы лишь в среду. Эльдар сообщил, что на следующий день, все участники избиения приходили к нему домой и просили извинения. Однако он не намерен их прощать и требует справедливого суда и следствия.