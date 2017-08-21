Жители Уральска добиваются, чтобы председателя их КСК привлекли к уголовной ответственности

Речь идёт о председателе КСК «Еламан» Гульшаре Опиевой, которую жильцы обвиняют в том, что она регулярно собирала с них деньги на дополнительные нужды кооператив, однако никаких работ в домах, входящих в состав КСК, не делала.

Сегодня, 21 августа, люди собрали по этому поводу пресс-конференцию.

— В КСК «Еламан» ежемесячно мы платили по 693 тенге с каждой квартиры, – рассказала активистка дома №1 в пятом микрорайоне Надежда Солодовникова. – Отдельно каждый месяц председатель Опиева собирала с нас по 200 тенге за свет, по 300 тенге – за опрессовку, и ещё в течение года – то на одно, то на другое. Но никакой реальной работы КСК мы не видели – в подъездах у нас грязно, крыша течёт, фундамент садится и трескается.

Но, привыкшие терпеть, жильцы дома №1 могли бы потерпеть и ещё. Терпели ведь они то, что вот уже 6 лет – с самого момента сдачи их девятиэтажного дома в эксплуатацию – у них не работал лифт. При этом электронные ключи от лифта – по 2500 тенге с каждой квартиры – председатель КСК Гульшара Опиева реализовала жильцам дома сразу после их вселения в дом.

— С этими ключами теперь люди как с брелками ходят, — горько усмехается Надежда Солодовникова. – Наши апашки на 7-8 этаж еле взбираются. А когда к ним «Скорая» приезжает, врачи всегда недоумевают: дом новый, а почему лифты уже неисправные?! Мы до КСК пытались с этими лифтами разобраться, но никак не получалось. Только когда у нас в подъездах свет отключили, люди стали возмущаться: 21 век на дворе, а мы как кроты в подъездах ползаем. Если мы за свет в подъездах платим, почему его нет?!

Юрист Шакир Суханбердин, к которому обратились жильцы дома №1 за помощью, отмечает, что ситуация с КСК «Еламан» крайне неоднозначна. Все жильцы дома №1 – это не владельцы, а арендаторы квартир, которые акимат города выдал им взамен ветхого жилья и того, что пострадало от паводка 2011 года.

— По документам заказчиком услуг КСК является ЖКХ города Уральска, – объясняет Суханбердин. – Мы обращались в связи с этим к руководителю ЖКХ Нурлану Чабдарову, в акимат города, но никаких дельных ответов не получили. Куда уходят деньги КСК? Почему председатель «Еламана» Гульшара Опиева не отчитывается в конце года за полученные суммы перед жильцами? Почему ЖКХ не следит за тем, что лифты в новом доме, которые даже не эксплуатировали, всего за 6 лет пришли в негодность?! Этого не знают ни Чабдаров, ни замакима города Кайсагалиев. Зато Кайсагалиев знает, за что Опиевой дали квартиру в доме для пострадавших от паводка. Оказывается, она стоит в очереди ЖКХ как пенсионерка. Но, позвольте, эта женщина ещё не на пенсии!

Сейчас, когда жильцы всерьёз взялись за КСК «Еламан» Гульшара Опиева спешно выехала из квартиры в доме №1.

Но проблемы остались.

— Выяснилось, что мы должны «БатысЭнергоРесурсы» за свет порядка 700 тысяч тенге, и никаких денег за общедомовое освещение Опиева туда вообще не вносила, — возмущена Надежда Солодовникова. – Все лифты в нашем доме, оказывается, давно разворованы – в них нет медных кабелей, плат. Чтобы их отремонтировать, нам нужно собрать порядка 600 тысяч тенге.

Присутствовавший на встрече директор ТОО «Уральскгорлифт» Борис Деев рассказал, что его фирма в 2011 году устанавливала лифты в доме №1 пятого микрорайона, и они были в рабочем состоянии.

— Министр по ЧС Божко был на вручении ключей от квартир жильцам, чьи дома пострадали от паводка, — вспомнил Деев. – Он лично осмотрел лифты, всё было в норме. Сейчас они полностью выведены из строя – кто это сделал, нужно разбираться. Но эксплуатировать их сейчас уже нельзя.

Надежда Солодовникова не намерена опускать руки.

— Мы обошли уже все кабинеты наших чиновников, но понимания не встретили,- говорит женщина. – Самостоятельно мы добились, чтобы налоговый департамент провёл проверку деятельности КСК «Еламан», и аудиторы выявили недоимку в бюджет налогов в сумме свыше 5 миллионов тенге. Нам обидно, что специалисты не стали проводить проверку относительно постоянных сборов денег с жильцов. Практически ежегодно свыше 1 миллиона тенге наша председатель собирала с нас сверх эксплуатационных сборов, куда эти деньги девались?! Почему ЖКХ покрывает Опиеву? Мы хотим привлечь нашего председателя к уголовной ответственности – пусть она вернёт те деньги, что предназначались на благоустройство дома.

Людмила КАЛАШНИКОВА