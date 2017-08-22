Аким села Переметное ЗКО  прокомментировал инцидент с избиением

По словам Амантая Джумакулова, он лишь пытался разнять дерущихся мужчин, а Эльдар Кушубаев по непонятным мотивам клевещет на него.

В ночь с пятницы на субботу, 19 августа аким села Переметное Амантай Джумакулов ездил по посёлку со своими знакомыми – начальником пожарной части Талгатом Мусиновым и предпринимателем Асхатом Шалабаевым. Цель их поездки по селу была исключительно рабочая – сразу несколько жителей села Переметное жаловались акиму на неработающие фонари.

— Я попросил ребят подвести меня в район круглосуточного магазина «Центральный», — рассказывает аким Амантай Джумакулов. – Мы вышли из машины и я заметил, что Асхат Шалабаев начал потасовку с Эльдаром Кушубаевым. Конечно, я должен был вызвать полицию, но я подумал, что пока полиция подъедет, может случится что-то нехорошее и самостоятельно разнял их.

Со слов Амантая Джумакулова, разняв дерущихся мужчин и убедившись, что всё в порядке, он сел в машину к Талгату Мусинову и тот отвез его домой. Дальнейшее происходило без его участия.

— Уже на следующий день Эльдар Кушубаев написал заявление в полицию, где кроме всего прочего заявил, что я тоже участвовал в избиении, — говорит Амантай Джумакулов. – Я пытался переговорить с ним, выяснить обстоятельства случившегося, но он не шел на контакт, вёл себя неадекватно, разговаривал на повышенных тонах. Мотивы его клеветы для меня не ясны, возможно он просто обижен на власть, ведь не так давно он сам уволился с государственной службы. Лично мне скрывать от людей нечего, ведь правда за мной. Талгат Мусинов, Асхат Шалабаев и множество других свидетелей могут подтвердить, что я с Эльдаром Кушубаевым не дрался. В конфликт с ним я не вступал.

Касаемо того, что происходило в лесу, чиновник не комментируют, поскольку по его словам, действие происходило без его участия.

Начальника пожарной части села Переметное Талгата Мусинова на рабочем месте мы не застали, его подчиненные дали нам понять, что не знают где их начальник. Предприниматель Асхат Шалабаев от комментариев отказался. Агенство по делам государственной службы пообещали изучить ситуацию и в ближайшее время прокомментировать её.

Напомним, что в редакцию «УН» обратился житель села Переметное Западно-Казахстанской области . По его словам, двое госслужащих, во главе с акимом села и местный предприниматель избили его, вывезли в лес и пытались задушить. В настоящее время полиция расследует обстоятельства дела.

Акмарал Шаяхметова