Больше всех в первом полугодии выросла зарплата у коммунальщиков

Больше всех в первом полугодии текущего года выросла зарплата у коммунальных монополистов, по данным областного управления статистики. В сфере электроснабжения и подачи газа и пара средняя зарплата выросла почти на 13 процентов (112.9%) и составила 107934 тенге.

Следом по приросту уровня зарплаты лидирует оптовая и розничная торговля, и ремонт автомобилей и мотоциклов — у занятых в этой сфере средняя зарплата выросла на 6.3%. Здесь средняя зарплата составила 108059 тенге.

Тройку лидеров по росту средней зарплаты замыкает риэлторская деятельность и иные операции с недвижимостью – в этом сегменте экономики зарплата выросла на 4.1%, составив 124722 тенге.

Не порадовали ростом зарплаты своих сотрудников банки и страховые компании – у них средняя зарплата приросла всего на 1.4%. Однако ее размер по прежнему солидный – 193 157 тенге.

Впервые можно посочувствовать работающим в нефтедобывающих и прочих добывающих сырье компаниях – здесь средняя зарплата в первом полугодии показала тенденцию к сокращению – минус 4.7%. Но и на нынешнюю свою среднюю зарплату они могут жить хорошо – ее размер составляет сейчас 957416 тенге.

Кому всерьез можно сочувствовать, так это работающим на немногочисленных заводах Уральска – в обрабатывающей отрасли среднемесячная зарплата снизилась на 3.1%. А она у них была и без того скромной – 130421 тенге.

В «антилидерах» по тему сокращения среднемесячной зарплаты оказалась строительная отрасль – у них она снизилась на 10.3% и составила 145141 тенге.

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Дарига САРМАНОВА