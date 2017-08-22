Больше всех в первом полугодии выросла зарплата у коммунальщиков
Больше всех в первом полугодии текущего года выросла зарплата у коммунальных монополистов, по данным областного управления статистики. В сфере электроснабжения и подачи газа и пара средняя зарплата выросла почти на 13 процентов (112.9%) и составила 107934 тенге.
Следом по приросту уровня зарплаты лидирует оптовая и розничная торговля, и ремонт автомобилей и мотоциклов — у занятых в этой сфере средняя зарплата выросла на 6.3%. Здесь средняя зарплата составила 108059 тенге.
Тройку лидеров по росту средней зарплаты замыкает риэлторская деятельность и иные операции с недвижимостью – в этом сегменте экономики зарплата выросла на 4.1%, составив 124722 тенге.
Не порадовали ростом зарплаты своих сотрудников банки и страховые компании – у них средняя зарплата приросла всего на 1.4%. Однако ее размер по прежнему солидный – 193 157 тенге.
Впервые можно посочувствовать работающим в нефтедобывающих и прочих добывающих сырье компаниях – здесь средняя зарплата в первом полугодии показала тенденцию к сокращению – минус 4.7%. Но и на нынешнюю свою среднюю зарплату они могут жить хорошо – ее размер составляет сейчас 957416 тенге.
Кому всерьез можно сочувствовать, так это работающим на немногочисленных заводах Уральска – в обрабатывающей отрасли среднемесячная зарплата снизилась на 3.1%. А она у них была и без того скромной – 130421 тенге.
В «антилидерах» по тему сокращения среднемесячной зарплаты оказалась строительная отрасль – у них она снизилась на 10.3% и составила 145141 тенге.
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Дарига САРМАНОВА
Провел собственное социологическое исследование, во всех указанных сферах работают родственники, друзья и т.д., там близко нет таких денег имеется ввиду средний и низший персонал, а их как вы понимаете большинство. Вывод: если эти цифры взяты не с потолка, можете себе представить какая разница в зарплате между начальством и работниками, если уровень доходов ничтожного меньшинства может так влиять на среднюю статистику.
Вообще-то, когда пишутся подобные статьи, принято делать ссылку на источник информации. Кто такая Дарига САРМАНОВА и почему я должен верить её цифрам? Они подтверждены какими-то исследованиями?
В тексте указан источник — управление статистики, и есть активная гиперссылка на их сайт.