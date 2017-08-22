«ИГИЛ» опубликовало видео юноши, ранившего семь человек в Сургуте

Русскоязычное медиа «Исламского государства» под названием Furat опубликовало видеозапись присяги 19-летнего Артура Гаджиева, который 19 августа ранил семь человек в Сургуте.

На видео Гаджиев клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. В титрах Артура Гаджиева называют Масудом Сургутским.

Рядом с Гаджиевым, который сидит в маске, к стене прислонен топор. На стене висит флаг «Исламского государства».

Артур Гаджиев 19 августа устроил пожар в торговом центре, а потом ранил семь человек топором и ножами. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Гаджиева застрелил полицейский.

«Исламское государство» почти сразу взяло на себя ответственность за нападение. Российские власти не признали произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин не выступал с заявлениями по поводу событий в Сургуте, а федеральное ТВ их проигнорировало.

«Медуза«