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Опубликовано: Вт, Авг 22nd, 2017
1 Картина дня / Мир

«ИГИЛ» опубликовало видео юноши, ранившего семь человек в Сургуте

Русскоязычное медиа «Исламского государства» под названием Furat опубликовало видеозапись присяги 19-летнего Артура Гаджиева, который 19 августа ранил семь человек в Сургуте.

На видео Гаджиев клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. В титрах Артура Гаджиева называют Масудом Сургутским.

Рядом с Гаджиевым, который сидит в маске, к стене прислонен топор. На стене висит флаг «Исламского государства».

Артур Гаджиев 19 августа устроил пожар в торговом центре, а потом ранил семь человек топором и ножами. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Гаджиева застрелил полицейский.
«Исламское государство» почти сразу взяло на себя ответственность за нападение. Российские власти не признали произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин не выступал с заявлениями по поводу событий в Сургуте, а федеральное ТВ их проигнорировало.

«Медуза«

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