Аренда жилья в Уральске резко подорожала
Спрос на съемное жилье в городе в два — три раза выше предложения аренды, сообщают риэлторы.
Журналист Людмила Калашникова исследовала ситуацию на рынке арендного жилья. Она становится острой для не имеющих собственного жилья. Все факты и тенденции, которые она обнаружила — в свежем номере газеты «Уральская неделя». Спрашивайте на газетных прилавках и в киосках города.
Кто подставил жителей дома № 1 в пятом микрорайоне? У жителей дома и председателя КСК, находящихся в ситуации острого конфликта, разные ответы на этот вопрос. Выяснилось даже неожиданное… Все подробности этого конфликта, поучительного для горожан, редакция собрала в статье, которая опубликована в новом номере газеты «Уральская неделя».
Много полезной и важной информации как всегда в популярной рубрике «Вопросы — ответа». Удивительные порой истории рассказывают западноказахстанцы в своих вопросах, — и что им отвечают специалисты и эксперты — узнайте в свежем номере газеты «Уральская неделя».
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имхо аренда в это время года, прыгает из-за наплыва студентов, а их в своё время становиться больше из-за более-менее нормального по меркам КЗ, уровня образования,предлагаемого именно по западу КЗ. т.е едут с Атырау,Актау, «грызть» или покупать, гранит науки.
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