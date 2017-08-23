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Опубликовано: Ср, Авг 23rd, 2017
291 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Аренда жилья в Уральске резко подорожала

Спрос на съемное жилье в городе в два — три раза выше предложения аренды, сообщают риэлторы.

Журналист Людмила Калашникова исследовала ситуацию на рынке арендного жилья.  Она становится острой для не имеющих собственного жилья. Все факты и тенденции, которые она обнаружила — в свежем номере газеты «Уральская неделя». Спрашивайте на газетных прилавках и в киосках города.

Кто подставил жителей дома № 1 в пятом микрорайоне? У жителей дома и председателя КСК, находящихся в ситуации острого конфликта, разные ответы на этот вопрос. Выяснилось даже неожиданное…  Все подробности этого конфликта, поучительного для горожан, редакция собрала в статье, которая опубликована в новом номере газеты «Уральская неделя».

Много полезной и важной информации как всегда в популярной рубрике «Вопросы — ответа». Удивительные порой истории рассказывают западноказахстанцы в своих вопросах, —  и что им отвечают специалисты и эксперты — узнайте в свежем номере газеты «Уральская неделя».

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2 комментария
  1. HumptyDumpty says:
    23 августа 2017 в 11:43

    имхо аренда в это время года, прыгает из-за наплыва студентов, а их в своё время становиться больше из-за более-менее нормального по меркам КЗ, уровня образования,предлагаемого именно по западу КЗ. т.е едут с Атырау,Актау, «грызть» или покупать, гранит науки.

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    • Tamara Еслямова says:
      23 августа 2017 в 11:56

      Ну и, покупая наш труд — газету, вы поддерживаете существование независимого журналистского коллектива «Уральской недели».

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