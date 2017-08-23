Аренда жилья в Уральске резко подорожала

Спрос на съемное жилье в городе в два — три раза выше предложения аренды, сообщают риэлторы.

Журналист Людмила Калашникова исследовала ситуацию на рынке арендного жилья. Она становится острой для не имеющих собственного жилья. Все факты и тенденции, которые она обнаружила — в свежем номере газеты «Уральская неделя». Спрашивайте на газетных прилавках и в киосках города.

Кто подставил жителей дома № 1 в пятом микрорайоне? У жителей дома и председателя КСК, находящихся в ситуации острого конфликта, разные ответы на этот вопрос. Выяснилось даже неожиданное… Все подробности этого конфликта, поучительного для горожан, редакция собрала в статье, которая опубликована в новом номере газеты «Уральская неделя».

Много полезной и важной информации как всегда в популярной рубрике «Вопросы — ответа». Удивительные порой истории рассказывают западноказахстанцы в своих вопросах, — и что им отвечают специалисты и эксперты — узнайте в свежем номере газеты «Уральская неделя».