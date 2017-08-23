Уникальный ребенок – Артем Мартынюк

В прошлом номере нашей газеты мы пообещали нашим читателям поближе познакомить их с призерами Международной Олимпиады по ментальной арифметике, которая прошла летом этого года в Турции.

— Я – Артем Мартынюк, мне 6 лет и 7 месяцев. Я окончил 2-й класс МГУ им. Хисмета Капанова на «отлично». В «Пифагорку» хожу уже 2 года, и мне здесь нравится всё, — так представился мой юный собеседник. А продолжил нашу беседу его дедушка Алексей Терентьевич.

— Мой внук с раннего детства растет подвижным любознательным ребенком. И всегда хотелось увлечь его чем-то конкретным. Помог мне в этом счастливый случай. Я работаю старшим преподавателем ЗКИТУ. И как-то, подходя к зданию нашего учебного заведения, я увидел рекламу «Пифагорки». Сотрудники центра продемонстрировали мне видеоролик, где дети разных возрастов учились считать, используя навыки ментальной арифметики. На семейном совете мы решили записать Артема в эту школу.

Он успешно прошел первый пробный урок, ему очень понравилось, и вот почти 2 года назад, в возрасте 4 лет 7 месяцев, Артем стал воспитанником центра. Сначала он посещал, практически, все кружки центра. Это «кубики Зайцева», «Скорочтение», «Неstandartный английский», увлеченно рисовал песком. Хорошие результаты мальчик стал демонстрировать с первых занятий. Уже через два месяца – он участник Областной, а чуть позже, Международной Олимпиады, которая проходила в РФ, в г. Москве. После поступления в Международный Университет Уральска (МГУ), в связи с загруженностью учебной программы, пришлось выбрать только занятие ментальной арифметикой.

Последняя заслуженная награда Артема – медаль, кубок и сертификат за занятое 1-е место в Международной Олимпиаде по ментальной арифметике, которая прошла летом этого года в Турции.

— Ребят было очень много, наверное, около тысячи, или даже больше. Но до начала Олимпиады я успел с некоторыми познакомиться, — с улыбкой вспоминает Артем.

Условия тура, в котором участвовал Артем в своей возрастной категории, были сложными. Нужно было в течение 25 минут решить 210 примеров, используя метод ментальной арифметики. Но он не растерялся, и поразил всех участников, а главное – членов жюри, выполнив задание всего за … 18 минут и набрав 198 баллов из 200 возможных! Балловый отрыв от участников, занявших 2-е место, составил 100 баллов.

Заслуженную победу юного вундеркинда, по праву, разделяют администрация Центра «Пифагорка» в лице директора Касымхана Кажиахметова, его преподаватель Толкын Сабиткызы и, конечно, семья Артема в лице дедушки Алексея Терентьевича.

Время пребывания в Турции Артем вспоминает с удовольствием. Помимо участия в Олимпиаде, ребята, вместе со своими родителями, принимали участие в конкурсах и развлекательной программе, ездили на экскурсию. А главное – побывали на «пиратском корабле». За активное участие Алексей Терентьевич с внуком получили в подарок настоящие «пиратские» платки.

Артем, несмотря на свой юный возраст, очень увлеченный мальчик. У него 2-й юношеский разряд по дзюдо. С недавнего времени он стал посещать секцию бокса.

— Я очень хочу быть похожим на своего дедушку, — говорит Артем. — Потому что он добрый, умный и настоящий спортсмен. Он мастер спорта СССР, неоднократный чемпион Казахстана, чемпион РС «Динамо», ЦС «Динамо» СССР, трехкратный чемпион МВД СССР по пулевой стрельбе, судья Всесоюзной категории.

— Для нас достижения Артема – это не главная цель. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя успешным и счастливым, чтобы с увлечением учился в школе. Развивал свою индивидуальность, интеллект, волевые качества, умел работать в коллективе сверстников, чтобы раскрыл свои способности, — делится Алексей Терентьевич.

И еще один интересный факт из жизни Артема. Когда он учился в подготовительной группе МГУ, заболела учительница, и, чтобы ребенок оставался в школе, его посадили к первоклассникам. На уроках в новом классе он первым выполнял все задания. Затем прошел тестирование и заслуженно стал настоящим первоклассником! А, буквально через две недели, Артем станет учеником 3-го класса, в свои неполные 7 лет…