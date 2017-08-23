В Уральске на месяц будет закрыт проспект Абулхайыр хана

На участке дороги по данному проспекту – от ул. Кзылжарской до бассейна в микрорайоне Кунаева начнутся ремонтные работы.

В пресс-службе акимата города СМИ сообщили, что дорожно-ремонтные работы на проспекте Абулхайыр хана начнутся уже завтра, 24 августа, в 10.00 часов.

На время проведения всех работ – в течение месяца — будет ограничено движение транспорта по проспекту Абулхаирхана от ул.Кызылжарская до дороги на микрорайон имени Д. Кунаева (район бассейна «Жайық Самалы»).

Движение транспорта будет осуществляться по ул.Московская и ул.Магистральная (Желаевская трасса).

Людмила КАЛАШНИКОВА