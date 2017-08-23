Журналист «Уральской недели» подал в суд на чиновника акимата Уральска

Поводом для иска стал тот факт, что главный специалист отдела ЖКХ акимата Уральска Асхат Шадьяров отказал в комментарии журналисту «УН», сославшись на то, что уже давал комментарий другому СМИ.

Это случилось 25 мая этого года, когда корреспондент «УН» Акмарал Шаяхметова по заданию редакции побывала в доме №40 по улице Щурихина, чтобы на примере этого дома написать статью о программе «Модернизация ЖКХ 2011-2020».

— Жильцы этого дома сами позвонили журналистам, попросили написать про их дом, так как их обманули с модернизацией, — рассказывает журналист Акмарал Шаяхметова. – Назревал, как минимум скандал, и для объективного освещения проблемы мне нужен был комментарий специалистов из ЖКХ. Когда я приехала, я как раз-таки увидела там Асхата Шадьярова – главного специалиста вышеуказанного ведомства, он приехал на Щурихина на выезд ознакомиться с проблемой. Этого чиновника я знала, встречались по работе. Он меня тоже знал, знал, что я журналист «Уральской недели». Я подошла к нему, спросила: «Здравствуйте, можно получить комментарий по этому дому?» Но он ответил мне: «Нет, я уже давал комментарий ТДК-42».

По мнению журналиста Шаяхметовой, чиновник не выполнил своих должностных обязанностей по информированию населения и СМИ нужными сведениями, и к тому же в работе позволил себе предвзятое отношение к журналистам — отдал предпочтение одному СМИ в ущерб другому.

— Я решила настоять на своём, повторила свою просьбу ещё раз, — рассказывает девушка. – Шадьяров на глазах всех жильцов замахал руками и сказал: «Всё, всё, в другой раз, пишите официальный запрос». Потом он сел в машину и уехал. Я считаю, что он дал понять перед всеми людьми, что телеканал ТДК-42 для него имеет большее значение, чем моя газета. Для меня это было очень оскорбительно.

Журналист Акмарал Шаяхметова подала жалобу в суд на чиновника Шадьярова, она хочет признать его действия неправомерными.

— Статистика неутешительна, когда люди судятся с государственными органами, то суд редко бывает на их стороне, — считает Акмарал Шаяхметова. — В этот раз у меня есть все доказательства моей правоты — аудиозапись, где чиновник отказывается от комментария и фото с места события.

Суд по гражданскому иску журналиста «Уральской недели» к чиновнику акимата Уральска начнётся в ближайшее время.