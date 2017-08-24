45 человек пострадало в результате столкновения двух автобусов в Уральске

Количество пострадавших в столкновении двух автобусов в Уральске достигло 45 человек. Среди них беременная женщина и 4 детей.

Об этом сообщает областное управление здравоохранения. По данным облздрава с места аварии были в травпункты городской и областной больниц доставлены 45 человек. В городскую многопрофильную больницу доставлены 15 человек, в областную многопрофильную больницу 30 человек. Госпитализировали беременную женщину с ушибом грудной клетки. Еще четверо детей из числа пассажиров доставлены в областную детскую больницу. Из них 17-летний подросток доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой, у 16-летнего подростка диагностирован ушиб почки и 10-летний и годовалый ребенок проходят в настоящее время обследование.

Напомним, что сегодня, 24 августа, примерно в 08.30 утра на участке дороги между поселком Зачаганск и центром Уральска, в районе спортивной базы «Динамо» автобус маршрута № 7 на большой скорости въехал в скопившиеся автомобили стоявшие в пробке. Автобус №7 по касательной столкнулся с кроссовером Renault Duster и въехал в заднюю часть автобуса № 5. Большинство пострадавших — пассажиры автобуса №7, который в час-пик был переполнен людьми. В результате ДТП жертв нет.