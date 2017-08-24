Погода +35oC
$333.32
392.58
5.64=
Опубликовано: Чт, Авг 24th, 2017
550 ЗКО / Картина дня

Аким Уральска предложил горожанам расплачиваться за проезд СМС-ками

Ранее предложенная на проверку система электронного билетирования «Онай» оказалась очень дорогой для перевозчиков. Вместе с этим, совсем отказываться от идеи электронной оплаты за проезд в автобусах акимат не хочет.

Аким Уральска Мурат Мукаев во время отчетной встречи за первое полугодие 2017 года перед депутатами гормаслихата. Уральск, 24 августа 2017 года. фото: Акмарал Шаяхметова

 

Об этом стало известно во время отчетной встречи акима Уральска Мурата Мукаева с депутатами городского маслихата.

— В Алматы действует система электронного билетирования «Онай», и оборудование для неё очень дорогое, — говорит Мурат Мукаев. – Кроме того, оно часто ломается и выходит из строя. Поскольку мы повысили оплату за проезд совсем недавно, мы не можем навязывать «Онай» нашим перевозчикам.

По словам градоначальника, в Уральск приезжали представители компании «SMSBUSS» и презентовали перевозчикам новую методику оплаты за проезд.

— Любой пассажир с любого мобильного отправляет СМС на короткий номер с номером маршрута и автобуса, и деньги за проезд автоматически списываются со счёта, — объясняет аким Мукаев. — Перед выходом пассажир показывает сообщение кондуктору, а он сверяет его со своей базой. Думаю, эта система обеспечит прозрачность работы перевозчиков.

Кроме этого, чиновник отметил, что для внедрения этой системы не потребуются огромные траты. На данный момент программа предложена владельцам компаний-перевозчиков, администрация города ждёт их ответа на предложение.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-08-24
Утром35 ℃
Днем35 ℃
Вечером31.14 ℃
Ночью19.94 ℃
Влажность22 %
ДавлениеhPa 1027.86
Скорость ветра5.91 м/с
2017-08-25
Утром21.93 ℃
Днем30.91 ℃
Вечером28.07 ℃
Ночью21.9 ℃
Влажность28 %
ДавлениеhPa 1025.74
Скорость ветра3.42 м/с