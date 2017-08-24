Аким Уральска предложил горожанам расплачиваться за проезд СМС-ками

Ранее предложенная на проверку система электронного билетирования «Онай» оказалась очень дорогой для перевозчиков. Вместе с этим, совсем отказываться от идеи электронной оплаты за проезд в автобусах акимат не хочет.

Об этом стало известно во время отчетной встречи акима Уральска Мурата Мукаева с депутатами городского маслихата.

— В Алматы действует система электронного билетирования «Онай», и оборудование для неё очень дорогое, — говорит Мурат Мукаев. – Кроме того, оно часто ломается и выходит из строя. Поскольку мы повысили оплату за проезд совсем недавно, мы не можем навязывать «Онай» нашим перевозчикам.

По словам градоначальника, в Уральск приезжали представители компании «SMSBUSS» и презентовали перевозчикам новую методику оплаты за проезд.

— Любой пассажир с любого мобильного отправляет СМС на короткий номер с номером маршрута и автобуса, и деньги за проезд автоматически списываются со счёта, — объясняет аким Мукаев. — Перед выходом пассажир показывает сообщение кондуктору, а он сверяет его со своей базой. Думаю, эта система обеспечит прозрачность работы перевозчиков.

Кроме этого, чиновник отметил, что для внедрения этой системы не потребуются огромные траты. На данный момент программа предложена владельцам компаний-перевозчиков, администрация города ждёт их ответа на предложение.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА