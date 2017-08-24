Депутат Валентина Михно : «В земельную комиссию идут с корыстными целями!»

Депутат городского маслихата Валентина Михно высказалась с критикой в адрес решений земельной комиссии раздавать под частные дома зелёные участки в микрорайонах «Самал-1» и «Самал-2».

Своё мнение по этому поводу депутат и бизнесмен Валентина Михно высказала во время отчетной встречи за первое полугодие 2017 года акима Уральска Мурата Мукаева перед депутатами городского маслихата.

— Мурат Рахметович, в городе сложилась тенденция на вырубку лесополос, особенно в микрорайонах «Самал-1» и «Самал-2», — говорит депутат Михно. — Недавно в «Самале»произошел случай, что вырубили 40 метров лесополосы, и построили на этом месте двухэтажный дом. На каком основании это происходит, неизвестно. А ведь в этих местах растут вековые дубы! Прошу вас вмешаться в этот процесс, нужно предотвратить вырубку зелёных насаждений.

— Эти участки стали выдавать под частную собственность, примерно, 7-8 лет тому назад, но на сегодняшний момент такие ошибки не допускаются, — ответил Мурат Мукаев. – По каждому факту выдачи этих земель в частные руки ведутся служебные проверки.

— В земельную комиссию должны входить патриоты своего края, а получается, что люди туда приходят со своими корыстными целями! – добавила Валентина Михно.

— На сегодняшний день в земельной комиссии большое количество предпринимателей и общественных объединений, которые ратуют за поддержку бизнеса, — ответил Мукаев. – Получается, что они поддерживают бизнес, а права обычных граждан ущемляют. Будем вводить в земельную комиссию обычных горожан.

Чуть позже депутат Валентина Михно пояснила, что «Самал» — это не её избирательный округ, но жители микрорайона почему-то позвонили ей. После того, как депутат приехала в «Самал», она увидела, что мужчина с бензопилой и топором, без разрешительных документов, вырубает лесополосу с вековыми дубами.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА