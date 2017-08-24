Количество пострадавших в ДТП с участием автобусов достигло 58 человек

В больницы города Уральска было доставлено в общей сложности 58 человек, с места столкновения двух маршрутных автобусов. Среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами.

Об этом сегодня стало известно в ходе совещания в акимате города с участием акима Уральска Мурата Мукаева и руководителей предприятий-перевозчиков. В частности выступая на совещаний представитель областного управления здравоохранения сообщил, что с места происшествия 7 бригад скорой помощи доставили в больницы города 58 человек с различными травмами.

— Всех пострадавших обследовали, госпитализировали 5 человек, остальные были отпущены домой. Среди госпитализированных тяжело пострадавших нет. У всех у них травмы средней тяжести. Все находятся в общих палатах, — сказала представитель облздрава.

руководитель областного управления местной полицейской службы Манарбек Габдуллин, сообщил:

— ДТП произошло примерно в 08.40 утра. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Исходя из собранных показаний свидетелей, очевидцев и участников ДТП, предварительной причиной аварии стали нарушения правил дорожного движения водителем автобуса маршрута № 7. Ему 24 года, автобус состоит на балансе ТОО «Акжол Авто». В настоящее время у него отобраны образцы крови для анализов на предмет наличия алкоголя в крови. Также будет проведена техническая экспертиза самого автобуса, для выяснения его состояния и исправности тормозной системы, — сообщил Манарбек Губдуллин.

Аким Уральска Мурат Мукаев комментируя аварию, заявил, что госорганам и предприятиям-перевозчикам необходимо внедрить такую систему контроля качества пассажирских перевозок, чтобы нынешняя авария стала последней. Кроме того градоначальник заявил, что по итогам уголовного расследования акимат города намерен принять»самые жесткие меры» по отношению к предприятию перевозчику, в котором работал виновный водитель.

В свою очередь Эльдар Вагапов, директор ТОО «Акжол Авто», которое обслуживает маршрут № 7, после совещания сообщил журналистам, что воздерживается от категоричной оценки до завершения расследования.