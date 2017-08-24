Новое кладбище в Акса весной стоит по колено в воде

Меня искренне возмущает некомпетентность специалистов, выбравших для размещения нового кладбища в Аксае (2009 год) участок, который не соответствует санитарным нормам. Собранный мною материал наглядно свидетельствует о грубых и серьёзных нарушениях Законодательства РК по вопросу размещения нового кладбища г. Аксая на затопляемой территории и вблизи с источником питьевого водоснабжения населения (ст.213. «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам»).

У меня есть фото нового акайского кладбища, выполненные со спутника, на которых наглядно видно, что это кладбище находится в лощине, в зоне активного затопления местности, и по этой причине в период весеннего снеготаяния и ливневых дождей является недоступным от нескольких суток до месяца и более. Глубина воды в эти периоды, в центре кладбища может составлять от 1,0 до 1,5 метров.

На втором снимке явно видны следы водотока, по которому смывы с территории кладбища попадают в озеро (лиман) Байтарколь, откуда проникают в водоносные пласты Бестауского месторождения подземных вод. Из Бестауского водозабора пьёт воду весь Аксай. И где гарантия, что за эти 8 лет вода в нём не подверглась микробному загрязнению трупными ядами и веществами, которые не поддаются очистке существующими на Бестауском водозаборе, средствами.

Житель города Аксая,

пенсионер МО РК, полковник в отставке,

почётный сапер Воздушно десантных войск № 244

Степан Геймур