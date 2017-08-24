«Пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса №7 получат компенсацию от страховой компании»

Об этом на брифинге в горакимате заявил руководитель компании-автоперевозчика «Акжол-Авто», обслуживающей вышеуказанный маршрут, Эльдар Вагапов.

По словам Эльдара Вагапова, водитель, допустивший ДТП, работает на маршруте №7 недавно и вообще, он не их, а наёмник из другого ИП.

— Водителю 24 года. Есть ли у него опыт работы на автобусах? Думаю, что наш начальник службы безопасности проверял его знания, — едва успевал Вагапов отвечать на вопросы журналистов. – Автобус, который попал в аварию, частный. Он находится у нас в аренде. Водитель – наёмный работник того предпринимателя, который сдаёт нам автобус. За день они платят нам по договору 4 тысячи тенге. Я не защищаю водителя, он догнал впереди едущий автобус, не соблюдал скоростной режим. Но нужно ещё разбираться, почему произошла эта авария.

Кто выплатит компенсацию за причинённый вред пострадавшим пассажирам?

— Автобус застрахован в страховой компании «АСКО» (она находится по адресу: ул. Мухита, 77), поэтому страховку они смогут получить в этой компании, — объяснил Эльдар Вагапов. – Люди, которые получили травмы в ходе аварии, должны собрать все подтверждающие документы из травмпункта, и обратиться к ними в «АСКО».

Напомним, что сегодня, 24 августа, примерно в 08.30 утра, на участке дороги между поселком Зачаганск и центром Уральска, в районе спортивной базы «Динамо», автобус маршрута №7 на большой скорости въехал в скопившиеся автомобили, стоявшие в пробке. Автобус №7 по касательной столкнулся с кроссовером Renault Duster и въехал в заднюю часть автобуса №5. Большинство пострадавших — пассажиры автобуса №7, который в «час пик» был переполнен людьми. В результате ДТП с различными травмами и переломами в травмпункты областной и городской больниц были доставлены 58 уральцев.

Людмила КАЛАШНИКОВА