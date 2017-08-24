В Уральске более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов

Более 10 человек доставлены в больницу с места дорожной аварии в Уральске. По словам пассажиров и очевидцев аварии автобусы столкнулись из-за того, что водитель одного из автобусов на высокой скорости пытался обогнать другие автомобили.

Авария произошла в районе автомобильного моста через реку Чаган в районе спортбазы «Динамо», на участке дороге между поселком Зачаганск и центром города. Оба автобуса двигались со стороны Зачаганска. По словам очевидцев водитель автобуса №7 на высокой скорости въехал в группу автомобилей, которые остановились перед мостом из-за пробки. Ударив по касательной автомобиль Renault Duster, автобус №7 въехал в заднюю часть автобуса №5, который стоял в пробке. Из-за удара два пассажира автобуса №7 пробив лобовое стекло вылетели из салона автобуса на проезжую часть, вместе с поручнями, за которые держались. Автобус № 5 от удара сзади столкнулся с автомобилем Lada Largus.

— Автобус ехал битком набитый пассажирами. Я сидела со своим ребенком в средней части автобуса, когда произошел удар. Я услышала звук удара, люди попадали, мой ребенок вылетел из моих рук и оказался среди поваленной толпы. Я стала кричать и расталкивать людей, чтобы вытащить ребенка. Когда двери открылись и люди стали выходить на улицу, я увидела в салоне несколько вырванных и разбросанных сидений и несколько людей, которые лежали на полу, — рассказывает выжившая в ДТП женщина, которая не захотела называть своего имени.

— Я видел в зеркало заднего вида, как в нашу сторону летел автобус. Я сразу понял, что он не успеет остановиться и стал уводить машину в левую сторону. Автобус снес заднее крыло моей машины, поцарапал всю правую сторону и на скорости влетел в автобус №5, — рассказывает водитель автомобиля Renault Duster.

По словам водителя автобуса №5 автобус №7 среди его пассажиров тоже есть пострадавшие.

— Люди попадали друг на друга. Я сразу же открыл двери и стал выводить людей на обочину и вместе с кондуктором стали оказывать первую помощь, — рассказал водитель автобуса №5.

Журналист «УН» прибыл на место в тот момент, когда врачи скорой помощи осматривали пострадавших. На обочине сидели и лежали 12 человек, с различными травмами. Молодую женщину с подозрением на травму шейного отдела бригада скорой помощи забрала с места происшествия первой. Также с тяжелыми травмами головы был госпитализирован водитель автобуса №7, которого от удара зажало в автобусе. Его вызволили из автобуса водители других машин. Более десяти пострадавших людей увезли группами на 4 каретах скорой помощи. Всех пострадавших доставили в травпункт областной клинической больницы. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.