Около трехсот детей в ЗКО состояли в сообществах детской порнографии

Таких сообществ с присутствием сексуального домогательства к детям обнаружено семь.



Чтобы исключить детей из этих сообществ, предприняты все меры, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По инициативе прокуратуры области, в течение 2017 года местными исполнительными и уполномоченными государственными органами реализуется проект по противодействию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Основной акцент сделан на широкомасштабной пропагандистско-разъяснительной работе.

В рамках проекта заинтересованными госорганами проведено более 6 тыс. мероприятий праворазъяснительного характера. В учреждениях образования образования созданы 283 клубов для девочек, 87 клубов матерей и бабушек.

Установлены 216 неблагополучных семей, которые поставлены на учет органов внутренних дел для проведения профилактической работы. Завершается работа по обеспечению учреждений образования камерами видеонаблюдения. Всего в 642 объектах установлены 5066 камер. Разработаны «Школьные карты города».

Прокуроры отмечают, что по области идёт снижение количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: так, за 2016 год были осуждены 36 педофилов (в 2015 году – 51), за первое полугодие были задержаны 13 педофилов (за 1 полугодие 2016 года – 29).

Людмила КАЛАШНИКОВА