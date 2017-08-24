За сутки в Уральске было совершено 465 правонарушений

В приёмник-распределитель полицейские доставили 35 человек.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, такая активность полисменов связана с проведением по области оперативно-профилактического рейда «Правопорядок».

Приурочен рейд празднованию Дня Конституции РК и проводится в период с 23 по 25 августа.

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что всего за сутки рейдовых мероприятий было раскрыто 24 преступления, были задержаны 2 преступника, находящиеся в розыске. Полицейские выявили 465 административных правонарушений, в том числе 168- за нарушение общественного порядка, 15- за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 35- за пользование сотовым телефоном за рулём автомобиля, 60- за превышение скорости авто, 20 — за неиспользование ремня безопасности в машине, 5- за выезд на полосу встречного движения.

За нарушение миграционного законодательства РК было составлено 20 административных производств, водворено в приемник – распределитель 35 человек.

Людмила КАЛАШНИКОВА