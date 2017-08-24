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Опубликовано: Чт, Авг 24th, 2017
171 ЗКО / Картина дня

За сутки в Уральске было совершено 465 правонарушений

В приёмник-распределитель полицейские  доставили 35 человек.

 

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, такая активность полисменов связана с проведением по области оперативно-профилактического рейда «Правопорядок».

Приурочен рейд празднованию Дня Конституции РК и проводится в период с 23 по 25 августа.

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что всего за сутки рейдовых мероприятий было раскрыто  24 преступления, были задержаны 2  преступника, находящиеся в розыске. Полицейские выявили 465 административных правонарушений, в том числе  168- за нарушение  общественного порядка,  15- за управление транспортом  в состоянии  алкогольного опьянения, 35- за пользование  сотовым телефоном за рулём автомобиля, 60- за превышение скорости авто,  20 — за неиспользование ремня безопасности в машине, 5- за выезд на полосу встречного  движения.

За нарушение миграционного законодательства  РК  было составлено 20 административных производств, водворено в приемник – распределитель 35 человек.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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