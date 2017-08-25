Пенсионерка в Астане вышла на протестную акцию

73-летнюю Раису Дюсембаеву задержали за одиночный пикет в Астане у дома министерств, напротив президентской резиденции Акорды и Верховного суда. Пенсионерка требовала освободить политических заключенных и «перестать 27 лет вешать народу лапшу на уши».

24 августа Раиса Дюсембаева устроила одиночный пикет напротив резиденции президента. У Акорды она надела на себя плакат с изображением политических заключенных.

«Я против того, что узники совести сидят. Вот, за что Жанболат Мамай сидит, Арон Атабек, Макс Бокаев и Талгат Аян, им дали по пять лет?», — вопрошала пенсионерка.

Акция протеста быстро привлекла внимание людей в форме. Стражи порядка пытались снять со старушки плакат, но получили отпор.

«Вы нарушаете мое конституционное право, если забирать будете, я буду объявлять голодовку, хватит 27 лет лапшу на уши гонять», — сказала Дюсембаева.

После акции пенсионерка с сыном-инвалидом попытались уйти с места событий, но их удерживали люди в камуфляже. Через несколько минут подъехал автобус, мать и сына грубо скрутили и увезли в участок. Там пытались предъявить обвинения в сопротивлении, но Раиса Дюсембаева отказалась подписывать любые документы. Позже ее отпустили.

Вместе с пожилой активисткой отделение полиции, по истечении трех часов после задержания, покинул ее сын Талгат Райбаев, которого увезли с площади недалеко от Акорды с матерью в полицейском автобусе.

По материалам СМИ