Работодатели не пускают на свои предприятия сотрудников фонда страховой медицины
С 1 июля в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) начали поступать первые взносы. Порядка 80 миллионов тенге, по состоянию на середину августа, составили отчисления работодателей на страховую медицину в ЗКО.
Из них около 30 млн. тенге составили отчисления индивидуальных предпринимателей. Такие цифры назвала руководитель территориального филиала фонда страховой медицины Нуржамал ЖУМАГУЛОВА на обсуждении хода подготовки к введению системы обязательной страховой медицины в области.
За филиалом Фонда закреплены следующие функции: оплата услуг учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках социального медицинского страхования, учет исполнения договорных обязательств по объему и качеству медицинской помощи, оказанной потребителям в рамках ФСМС, а также рассмотрение обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам оказания медицинской помощи.
Страховых отчислений может быть собрано больше, если сотрудникам фонда и управления здравоохранения удастся выявить больше работающих без трудового договора. Для этого они посещают предприятия, где люди могут работать неофициально, без оформления трудовых отношений.
— Проблема с администрациями торговых центров, там нас не пускают дальше порога. Говорят: «Не мешайте работать», — сообщила Нуржамал Жумагулова.
Скрытое сопротивление предпринимателей признал и начальник управления здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ.
— Да, у нас есть проблема с охватом населения страховой медициной. Многие предприниматели скрывают своих работников. Они не понимают, зачем вводят обязательную страховую медицину. Они считают, что их обложили дополнительным налогов, — сказал он.
Начальник управления здравоохранения сообщил, что обеспечен 97-процентный охват населения информацией о системе обязательной страховой медицины. «Качество разъясняющей работы считаю отличным», — сказал он.
Подробную информацию об обязательном медицинском страховании можно получить на сайте: fms.kz и в Call-центре фонда по номеру: 1414 (звонок по Казахстану бесплатный).
Дарига САРМАНОВА
У нас чиновники не привыкли называть вещи своими именами. Причина такого отношения тривиально — предприятия скрывают налоги. Руководителям незачем святить себя указывая фактическое количество трудоустроенных, а вот официальная статистика гласит, что в Уральске на 300 тысяч населения всего 895 безработных, об этом сообщили на сессии городского маслихата. Если у предпринимателей будут поголовно считать сотрудников, то ему вменят в вину сокрытие налогов.
В чем смысл? Я также платно буду проходить УЗИ, так как очередь бесплатного УЗИ нужно ждать 2 месяца в общей очереди плательщиков ОСМС. И мои 7% мне никак не помогут ускорить эту очередь. Или платное УЗИ будет в общей очереди?
Мне сказали нет. Платное будет ускоренное как и было. То есть смысла в ОСМС — НЕТ.
В поликлиники мне так и не смогли объяснить, чем они станут лучше. Это чистое угнетение среднего и бедного класса населения Казахстана. Богатые и так ходили в частные клиники.
А теперь если домохозяйка воспитывала детей(в школах сейчас трудно учится и знать 3 языка и не путать их местами). Это теперь нам мужьям нужно будет еще платить за них.
В поликлинике так и не смогли объяснить. Аргументы мои оказались выше их. Поэтому советую этим работникам сначала в поликлиниках объяснить зачем нужна эта ОСМС.
В итоге я получая зарплату 65 тысяч отдаю государству — 10% пенсионных(которые сгорают — это факт), около 9% соцналог(на почему-то нищие пособия беднякам), 12% НДС при покупке товаров и услуг, и теперь 7% медицина. + к этому я оплачиваю налог на имущество, налог на транспорт + я плачу акциз на бензин, а другие акциз на алкоголь и сигареты. Все эти деньги идут из моих честно заработанных денег. Я не ворую и не думаю воровать.
В итоге каждый месяц государство забирает у меня минимум 40% налогов с моей зарплаты. А если посчитать налоги на имущество и акцизы, то все 60% моей зарплаты уходит в кошелек государства. А чем я хуже государства? Почему ей достается большая часть моей зарплаты?
Почему я не имею иммунитета? Почему ктото платит копейки от своего достатка, а я большую часть? У них же богатых есть иммунитет, что не более такой суммы? А у меня почему нет?
А в замен я не получаю бесплатного УЗИ, ровных дорог и честного суда. Зачем мне тогда платить налоги? Государство ты где? Лично мой патриотизм заканчивается. Идите все …
А зачем их пускать на предприятия?Что бы Его семья прикупили ещё недвижимость на швейцарском озере и Испании на эти деньги?
А с какогой стати работники ФОНДА страховой медицины вообще лезут туда куда им лезть ни кто не давал право? Их дело -учёт поступивших средств и контроль за целевым их использованием.
Просто удивительно, как чиновничеством, любым, даже самым что ни на есть мелкотравчатым, даже из самого что ни на есть обычного фонда, представляющего по своей сути простой кошелёк, понимаются и на свой лад интерпретируются наложенные на них законом обязанности и положенные им по закону права!
Казалось бы, чего уж проще….контролируй поступление средств и полноту объёма, оплаченных этими средствами, медецинских услуг —- вот куда должен быть направлен вектор их контроля…на мед.учреждения!
Так НЕТ, они тут же, сами себе присвоили право лезть с проверками туда куда им лезть полномочия ни кто не давал.
Ох, как хочется выставить себя страшно крутой организацией, ….вправе «кошмарить»бизнес….ну и
как следствие «иметь на карман» .
Не прошло и пары месяцев а им уже неймётся начать карманы набивать, под патриотически благовидным предлогом , в качестве волонтёрской иннициативы, помочь любимому государству выявить нехороших, жадных ИПшников…Обратите внимание, куда эти радетили первым делом попёрли со своими самодеятельными проверками….по чьим карманам шарить! Они почему-то не сунулись к всевозможным Амирхонянам, Потиченкам, Мергалиевым….потому, что прекрасно понимают куда, в каком, всем известном направлении их оттуда пошлют юристы этих компаний….и правильно сделают!
Ребята, Вы кто?
ВЫ ОФИСНЫЕ КЛЕРКИ ОБЫЧНОГО ГОС.ФОНДА!
Кто дал вам право своевольничать?
Коттедж в Самале очень хочется построить, да?