Работодатели не пускают на свои предприятия сотрудников фонда страховой медицины 

С 1 июля в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) начали поступать первые взносы. Порядка 80 миллионов тенге, по состоянию на середину августа, составили отчисления работодателей на страховую медицину в ЗКО.



Из них около 30 млн. тенге составили отчисления индивидуальных предпринимателей. Такие цифры назвала руководитель территориального филиала фонда страховой медицины Нуржамал ЖУМАГУЛОВА на обсуждении хода подготовки к введению системы обязательной страховой медицины в области.

За филиалом Фонда закреплены следующие функции: оплата услуг учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках социального медицинского страхования, учет исполнения договорных обязательств по объему и качеству медицинской помощи, оказанной потребителям в рамках ФСМС, а также рассмотрение обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам оказания медицинской помощи.

Страховых отчислений может быть собрано больше, если сотрудникам фонда и управления здравоохранения удастся выявить больше работающих без трудового договора. Для этого они посещают предприятия, где люди могут работать неофициально, без оформления трудовых отношений.

— Проблема с администрациями торговых центров, там нас не пускают дальше порога. Говорят: «Не мешайте работать», — сообщила Нуржамал Жумагулова.

Скрытое сопротивление предпринимателей признал и начальник управления здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ.

— Да, у нас есть проблема с охватом населения страховой медициной. Многие предприниматели скрывают своих работников. Они не понимают, зачем вводят обязательную страховую медицину. Они считают, что их обложили дополнительным налогов, — сказал он.

Начальник управления здравоохранения сообщил, что обеспечен 97-процентный охват населения информацией о системе обязательной страховой медицины. «Качество разъясняющей работы считаю отличным», — сказал он.

Подробную информацию об обязательном медицинском страховании можно получить на сайте: fms.kz и в Call-центре фонда по номеру: 1414 (звонок по Казахстану бесплатный).

Дарига САРМАНОВА