Столкновение двух автобусов в Уральске: что сейчас с пассажирами?

В Уральске произошло крупное ДТП, в результате которого пострадало 64 человека. Одним повезло больше, и они отделались синяками и царапинами, в то время как другие одиноко лежат на больничных койках. О том, каково это, пережить крупную аварию в нашем сегодняшнем материале.

Судиться не намерена. История Самал.

38-летняя Самал Айтжанова работает прачкой в ресторане «Мельница». В то утро женщина ехала на работу на маршруте № 7 из поселка Зачаганск, где она проживает с мужем и двумя маленькими детьми.

— Автобус был набит битком пассажирами, — вспоминает женщина. – Я сидела на заднем сиденье. Когда нас стукнуло первый раз, мы даже ничего не поняли. Когда стукнуло во второй раз, те кто сидели на задних сиденьях, буквально полетели в середину. Я тоже прилетела в самый центр. В тот момент было ничего не понятно. Наверное, со стороны выглядело, как будто бы семёрка пустая, потому что мы все лежали на полу.

В этот момент женщина начинает плакать. Присутствующий при беседе директор городской многопрофильной больницы Арман Калибеков даёт указание медсестре пригласить психолога и успокаивает женщину.

— Авария позади, все остались живы, — говорит доктор Калибеков. — С вами всё в порядке, мы вас вылечим.

Самал постепенно собирается с эмоциями и продолжает беседу.

— Даже не знаю, как это всё выразить словами, — говорит она, глотая слёзы. – Пока автобус со скрипом тормозил, я боялась открыть глаза, в голове только две мысли: или летим в Урал, или перевернулись. Потом мы всем автобусом впали в панику – двери не открываются, окно разбить никто не может, все кричат – шумят, искали шнур, чтобы выдавить окно, но его в автобусе не было.

Помогли пассажирам семёрки выбраться наружу пассажиры автобуса №5.

— Потом снаружи кто-то выбил окно, и мы сквозь эти осколки стали потихоньку выходить, — вспоминает события того дня Самал Айтжанова. – Примерно через пятнадцать минут приехала полиция, приблизительно через пять минут вереница карет «Скорой помощи». Ушибленных было очень много, среди них были дети, которые плакали и искали своих бабушек. Кстати, бабушки почему-то не отдавали фельдшерам со «Скорой» внуков и хотели ехать в больницу на такси.

У Самал Айтжановой закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга лежать в больнице еще, как минимум, десять дней. На вопрос журналиста о компенсации материального и морального вреда женщина замахала руками.

— Нет, какой вред, самое главное, что мы все живы, — говорит она. – В суд на водителя я подавать не собираюсь.

По словам женщины, их личные вещи все на месте, полиция искала владельцев нескольких мобильных телефонов.

Я не знала, что делать и стала молиться. История Алтынай

Её соседка по палате, 30-летняя Алтынай Менеева в день аварии ехала на работу, в школу-гимназию № 44, она только вышла из трудового отпуска.

— Я отвела дочь в садик и поехала на работу, — рассказывает женщина и слёзы градом льются с ее глаз. – Добираюсь я на двух автобусах. Как раз, вышла на «Жазире» с семёрки и пересела на пятёрку. Автобус был забит людьми до отказа, но я опаздывала и ждать другой не могла. На промежутке дороги между «Жазирой» и «Пугачёво» постоянно лихачат водители. Нас тряхнуло с один раз. В этот момент мы все испугались, люди начали впадать в панику. Я не знала, что делать, и начала просто про себя молится. Потом нас стукнуло еще раз, с ещё большой силой, я ударилась головой об стенку автобуса и моя нога осталась зажатой между сиденьями. Люди кричат «ойбай», охают, ахают, сердятся на меня, что я стою, а я даже объяснить не могу, что мне ногу зажало. В тот момент самое главное было для нас выйти из автобуса.

По словам женщины, дальнейшее она помнит как в тумане.

— Вроде приехала полиция, «скорая», — рассказывает она. – Кто-то лежал, кто-то сидел прямо на земле. Фельдшера начали запихивать в «скорую» по 5-6 человек. Потом мы все поехали в областную больницу, там оставили лишь тяжёлых пациентов, а остальных отправили в городскую многопрофильную больницу. Спасибо врачам, они о нас заботятся, не оставляют в беде.

На данный момент жизни Алтынай Менеевой ничто не угрожает. Она пролежит в больнице 10 дней и её отпустят домой. Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Все врачи ринулись на помощь. История от имени директора больницы.

— Со станции скорой помощи поступило сообщение, что произошла крупная авария, предупредили, что будет массовое поступление больных, — рассказывает директор городской многопрофильной больницы Арман Калибеков. – Мы сразу же дали распоряжение мобилизироваться, спустили с отделений всех врачей и средний персонал. Я сам был на месте, регулировал потоки больных. Всего мы приняли 43 человека, среди них трое детей. Всех осмотрели, обследовали и оказали помощь.Делали КТ ( компьютерная томография –«УН»), хоть это и дорого и когда поступают в травмпункт его не положено делать.

По словам доктора Калибекова, в основном у людей были повреждения мягких тканей, ушибы и ссадины.

— Положили в больницу мы пятерых человек, — рассказывает он. – У одной женщины перелом левого плеча со смещением, у ещё четверых закрытые черепно-мозговые травмы.

P.S:

Меж тем, в областной клинической больнице осталась на госпитализацию одна женщина. У неё – смещение шейного позвонка. По сообщениям медиков, жизни женщины ничто угрожает, серьёзных последствий здоровью также не предвидится. Кроме этого, водителя автобуса № 7, 24-летнего Айболата Рыкымжанова врачи отказываются госпитализировать, несмотря на диагноз внутреннее кровотечение.