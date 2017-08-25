В Уральске водителю автобуса № 7, пострадавшему в крупном ДТП, отказано в госпитализации

Несмотря на внутреннее кровотечение и закрытую черепно-мозговую травму, мужчину не принимают в областную клиническую больницу. Плохое физическое самочувствие не стало помехой для допроса водителя полицейскими.

Мама 24-летнего водителя маршрута № 7 Айболата Рахымжанова, Арайлым Шаученбаева заявила СМИ, что её сына не приняли в областную больницу, так как не нашли оснований для госпитализации.

— Мой Айболат потерял сознание во время ДТП, — рассказывает Арайлым Шаученбаева. – Основной удар пришёлся как раз на моего сына. Вместе с пассажирами его доставили в областную клиническую больницу, и наложили 18 швов на голову. Но при этом врачи уверили, что с сыном всё в порядке, сотрясения мозга нет.

После того, как Айболат Ракымжанов вышел с больницы, полиция забрала его в УВД для допроса.

— Полицейские же видели, что ему плохо, на каком основании они его допрашивали, — плачет женщина. – В горотделе на него оказывали давление, говорили, чтобы взял вину на себя. После этих слов сыну стало плохо, его на скорой увезли в больницу.

В больнице Айболата Ракымжанова вновь не приняли и тогда он поехал в Железнодорожную больницу.

— В Железнодорожной больнице ему поставили диагноз «ушиб внутренних органов с подозрением на кровотечение» и « сотрясение головного мозга», — рассказывает Арайлым Шаученбаева. – Госпитализировать его там отказались, потому что в выходные у них нет дежурных врачей. Направили нас в облбольницу, но здесь опять не принимают. УЗИ нам не делают, так как время сейчас 17-00 и кабинет уже закрыт. Отправили нас в поликлинику по месту жительства. Мы не знаем, что теперь делать, почему нам отказывают в лечении? Даже если мой сын виновен в ДТП, это ведь не означает, что к нему можно так относится и отказывать в лечении!

Кроме всего прочего, родственники Айболата Ракымжанова писали жалобу в областное управление здравоохранения, и её взяли лишь после долгих уговоров и «угроз» пожаловаться в Министерство здравоохранения РК.

Сам же водитель автобуса №7 от комментариев отказался, сославшись на плохое самочувствие.

Заместитель начальника областного управления здравоохранения Нурданат Беркингали сообщил «УН», что на самом деле водителю автобуса №7 не отказывали в госпитализации.

— В областной клинической больнице водителю была предложена госпитализация, но он отказался, — говорит Нурданат Беркингали. – Позже он обратился в городскую многопрофильную больницу с жалобами на плохое самочувствие, но тогда оснований для госпитализации не оказалось.

Напомним, что вчера в районе моста «Динамо» через реку Урал столкнулись автобус №5 и автобус №7, в результате чего пострадали 64 человека.

Подробней о ДТП вы можете прочитать по ссылке: http://www.uralskweek.kz/2017/08/24/45-chelovek-postradalo-v-rezultate-stolknoveniya-dvux-avtobusov-v-uralske/