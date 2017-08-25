В ЗКО полиция приобрела караоке-комплекс за 2 млн тенге
Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области выделил из своего бюджета более 2 млн тенге на приобретение караоке-комплекса.
Соответствующее объявление было опубликовано на портале госзакупок РК. В объявлении в частности сообщается, что департамент внутренних дел по ЗКО выделил 2 178 400 тенге на приобретение и установку караоке-системы с комплектами.
Закупка была проведена способом из одного источника с приглашенным участником. То есть закупка состоялась у одного конкретного поставщика – ТОО «DiAn Star» — компания из Алматы, которой владеет некий Сакс Андреас.
Официальным основанием для проведения госзакупки с предопределенным поставщиком послужило то, что двумя месяцами ранее ДВД ЗКО уже объявляло о таком тендере, но желающих поставщиков не оказалось.
Сама госзакупка состоит из четырех лотов, в которые входит радиосистема с микрофонами, усилитель с колонками, микшерный пульт и комплект кабелей. В техспецификации к госзакупке полиция ЗКО перечисляет требования к закупаемому оборудованию. В частности колонки должны быть мощностью не ниже 1000 Вт, с рабочим расстоянием не меньше 80 метров.
В тендерных документах не сообщается для чего полицейским понадобилось приобретать столь дорогую и «непрофильную» развлекательную аппаратуру. Кроме этого объявления, на портале госзакупок фигурирует тендере на поставку в ДВД ЗКО LCD-телевизора стоимостью 650 тысяч тенге. Этот товар департамент внутренних дел ЗКО приобрел в конце 2016 года.
Напомним, что это не первый случай, когда в списке госзакупок ДВД ЗКО появляются неординарные закупки. Весной этого года ДВД ЗКО приобрел служебный автомобиль бизнес-класса с премиальной мультимедийной системой за 17 млн тенге. Тогда руководство ДВД ЗКО дало разъяснение, что роскошный седан приобретается не в качестве служебного авто для начальства, а для сопровождения кортежей и колонн.
Эта публикация создана при помощи вас, наши читатели. ВЕСНОЙ вы помогли нам оплатить годовую подписку на базу о гостендерах и это позволило нам поставить на мониторинг объявления госорганов о госзакупках.
Вы можете поддержать нашу независимую редакционную политику, оформив подписку на электронную газету «Уральская неделя» или сделав перечисление на поддержку нашей команды журналистов. Провести платеж легко ЗДЕСЬ