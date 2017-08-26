С деревенских огородов, на столы горожан – как в Уральске сельхозярмарка проходит ( репортаж)

В Уральске начался сезон ярмарок. Теперь каждую субботу уральцы могут закупаться дешёвыми продуктами от сельских производителей. Действительно ли выгодно закупаться на ярмарке, и реально ли на ней приобрести полный продуктовый пакет — в нашем сегодняшнем репортаже.

А мяса то нету!

По традиции, для проведения сельскохозяйственной ярмарки власти города перекрыли улицу Ихсанова – от проспекта Дружбы и до улицы Курмангазы. С раннего утра и до обеда западно-казахстанские фермеры торгуют здесь своей продукцией. Журналисты «УН» попали на ярмарку в 11 утра – в это время здесь было особенно многолюдно. Снующие туда-сюда грузчики то и дело кричали: «Жол! Жол!», «Арба келе жатыр!» «Дорогу! Дорогу!». Взять интервью у продавцов картошки было особенно сложно – их газели со всех сторон обступили уральцы, привлечённые дешевой ценой на товар– 60 тенге за килограмм, в то время как на рынках и в магазинах розничной торговли картошку продают за 100, а то и 150 тенге. Кое-как улучив пару минуток, на беседу с журналистом согласилась Жанар Кисмеденова, которая привезла на ярмарку овощи из села Дарьинск ,Зелёновского района.

— Мы стараемся не пропускать ярмарки, — говорит Жанар Кисмеденова. – На ярмарке можно хорошо распродать товар. За полдня ярмарки мы обычно распродаём целую газель картошки, а это около двух тонн. У нас картошка по 60 тенге, лук по 70, болгарский перец по 90, а помидоры по 110 тенге за килограмм. Люди хорошо покупают, но нужно заметить, что оптом сейчас мало кто закупается. Если брать картошку, то это 5-8 килограмм за раз, а бабушки и вовсе по 2 килограмма просят взвесить. С луком такая же история.

Жители города Уральск ярмаркой, в целом довольны.

— Ярмарка хорошая, — говорит жительница Уральска Анна Еремеева. — Пришёл один раз в субботу и закупил всего, чего душа пожелает. И всё, как говорится, натуральное, местное, свежее, прямо с огорода. Цены , пусть и на 10-20 тенге, но ниже, чем рыночные. И люди довольны, и крестьяне без навара не останутся.

Пенсионерка Анастасия Леонидова сообщила СМИ, что на ярмарке нет мяса.

— Всю ярмарку обошла, хотела купить на выходные деревенского мяса, но не нашла, — разочарованно говорит старушка. – Ну ничего, зато свежих овощей набрала, зелени, молока.

Производство налажено, а со сбытом беда

Говядины и свинины на ярмарке не нашли и журналисты «Уральской недели», зато нашли мясо птицы.

Леонид Зражевский, из деревни Магистральное, Теректинского района, занимается разведением птицы на своем подворье.

— Я продаю уток, по 3 тысячи за тушку, — рассказывает мужчина. – В тушке 2,5 килограмма, птица жирная, хорошая. Я смотрел, для сравнения, на центральном рынке, так там тушка в два раза меньше за 4000 тенге. Гусей я продаю по 7 тысяч тенге за тушку. Привёз с утра пятнадцать уток и пять гусей, уже осталось пять уток и один гусь, думаю к обеду полностью распродам всё.

Особая очередь была к автолавке с копченной и соленой рыбой – её производят в пригороде Уральска, в микрорайоне «Рыбцех».

— Мы взяли от государства кредит, построили цех по переработке морепродуктов, икры, рыбы, на месте бывшего колбасного цеха- рассказывает Ирина Мордвинчева, глава ИП «Мордвинчева» . – Мой муж сам всем производством заправляет. С реализацией у нас туговато, несмотря на то, что конкуренции у нас особой нет. Продавцы продуктовых магазинов не хотят возиться с рыбой. А открывать собственный магазин, средств нет. В основном сдаем рыбу в пивные лавки. Во время ярмарки мы ориентируемся на цены оптового рынка «Алтын Алма» и ставим ещё ниже. Когда торгуем с автолавки, цены у нас выше. Например, жерех копченный сейчас мы продаём сома копченного по 2500 тенге за килограмм, в то время как в рыбных павильонах их торгуют за 4500. Жереха продаем по 1400 за килограмм, сельдь копченную по 850 тенге за килограмм, а в супермаркетах города она стоит по 1200 за килограмм. Речную рыбу сушенную мы продаём по 1500 за килограмм, а пивные магазины её продают поштучно по цене 200-250 тенге за штуку.

По словам Ирины Мордвинчевой осенью прошлого года и этой весной весной ярмарка была намного лучше, поскольку торговцам разрешали реализовывать свою продукцию и в субботу и в воскресенье.

Ярмарка сельская, а торгуют городские

Глава крестьянского хозяйства «Ким» Вадим Ким из села Фёдоровка Теректинского района, в этот раз сделал упор на арбузы и огурцы.

— С утра продал 150 килограммов огурцов, по 90- тенге за килограмм, — говорит мужчина. – Огурцы не для засолки, они крупные, на салаты. Арбузы я продаю по 45 тенге за килограмм. С утра уже продал пол-газели, всего я привёз тонну. Думаю, что до обеда распродам всю газель арбузов. Кстати, если посмотреть цены на рынке или на торговых точках вдоль дороги, то арбузы у них будут по 70-75 тенге за килограмм.

Стоит отметить, что не все продавцы были производителями из сёл, мы насчитали, по меньшей мере 5 уральских предприятий, которые торговали крупой, пирогами, молочными продуктами, мёдом и сладостями. Но жители города все равно покупали у них товар.

К слову, дешевые цены на ярмарках обуславливаются тем, что фермерам не нужно платить за аренду торгового места.