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Опубликовано: Вс, Авг 27th, 2017
0 Картина дня / Мир

Ким Чен Ын пригласил «спецов» из ФСБ для обучения телохранителей

Власти Северной Кореи наняли около десяти отставных сотрудников ФСБ в качестве «военных советников» – для усиления охраны северокорейского вождя Ким Чен Ына.

Японское издание на аглийском языке Asahi Shimbun сообщает об этом со ссылкой на южнокорейские источники. Российские специалисты ранее служили в спецподразделении по борьбе с терроризмом. В феврале этого года они были приглашены на работу в Пхеньян.

В задачи российских военнослужащих входит обучение и тренировка телохранителей Ким Чен Ына. В частности, речь идёт о заблаговременном выявлении готовящихся терактов и об эффективном реагировании в случае, если бы теракты произошли.

Источники утверждают, что северокорейские власти особенно заинтересованы в предотвращении покушений, готовящихся с применением новейших технологий. Так, например, речь идёт о возможном нанесении воздушного удара с дрона Gray Eagle («Серый орёл»). Это оружие американские военные в Южной Корее должны получить, как ожидается, в начале 2018 года.

 

«Азаттык»

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