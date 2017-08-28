160 выпускников школы ЗКО получат образовательные гранты за счет местного бюджета

Как сообщила «УН» пресс-служба акима области, обладателей грантов в 2017 году определит конкурсная комиссия — это будут выпускники школ Западно-Казахстанской области этого года, уже зачисленные в вузы.

На прошлой неделе в облакимате состоялось заседание, где аким области Алтай Кульгинов совместно с руководителями управления образования и высших учебных заведений области обсудил вопрос о выделении образовательных грантов из местного бюджета.

Как подчёркивает пресс-служба облакимата, Алтай Кульгинов подчеркнул важность правильного распределения грантов и поручил соответствующим управлениям определить потребность в специальностях. Также он отметил, что выпускники, которые будут обучены за счет местного бюджета, после окончания учебы должны будут работать в Западно-Казахстанской области.

На данный момент по области нехватка специалистов ощущается в сфере здравоохранения, требуются религиоведы, специалисты в области сельского хозяйства, педагоги.

По итогам заседания вынесено решение о выделении 160 образовательных грантов за счёт средств областного бюджета.

Обладателей грантов будет определять конкурсная комиссия среди выпускников школ Западно-Казахстанской области, зачисленных в ВУЗы.

— Студенты, обученные за счет образовательных грантов из местного бюджета, закроют кадровый дефицит в нашей области. Поэтому надо с большой ответственностью отнестись к правильному распределению грантов, — сказал Алтай Кульгинов.

Напомним, чуть меньше месяца назад министр образования и науки Ерлан Сагадиев выступил с заявлением о том, что с 2017 года акиматам областей законодательно разрешено выделять гранты. Нормативная база тоже полностью принята. Соответствующие письма в акиматы были разосланы.

Людмила КАЛАШНИКОВА