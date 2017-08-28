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Опубликовано: Пн, Авг 28th, 2017
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Один человек погиб и четверо получили ранения в результате ДТП на трассе в ЗКО ( ВИДЕО 18+)

Автокатастрофа произошла 26 августа , на  трассе Уральск- Атырау, в районе села Алмалы, Акжайыкского района.

Об этом сообщает начальник местной полицейской службы ЗКО Манарбек Габдуллин.

— Водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу движения, и столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц», — говорит Манарбек Габдуллин. – В результате столкновения, погибла пассажирка «Мерседес Бенц» 1992 года рождения. Оба водителя и два пассажира «Мерседес Бенц» в больнице. В «Мерседес Бенц» было 5 человек вместе с водителем, водитель «Ауди» ехал один.  «Ауди» ехал в Атырау, а «Мерседес» из Атырау в Уральск.

Возбуждено уголовное дело по статье 345, части 3 УК РК  «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека  »

3 комментария
  1. Куаныш says:
    28 августа 2017 в 10:34

    Иманды болсын. А остальным выздоровления.

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  2. Серик says:
    28 августа 2017 в 10:51

    Дурак, зачем выехал на встречную полосу?

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  3. ГОРОЖАНИН!!! says:
    28 августа 2017 в 10:54

    Тут трагедия , травмы , смерть….а этот бездушный недочеловечек снимает все это на телефон и выставляет в сеть . Что с людьми творится ?

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