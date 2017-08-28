Один человек погиб и четверо получили ранения в результате ДТП на трассе в ЗКО ( ВИДЕО 18+)

Автокатастрофа произошла 26 августа , на трассе Уральск- Атырау, в районе села Алмалы, Акжайыкского района.

Об этом сообщает начальник местной полицейской службы ЗКО Манарбек Габдуллин.

— Водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу движения, и столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц», — говорит Манарбек Габдуллин. – В результате столкновения, погибла пассажирка «Мерседес Бенц» 1992 года рождения. Оба водителя и два пассажира «Мерседес Бенц» в больнице. В «Мерседес Бенц» было 5 человек вместе с водителем, водитель «Ауди» ехал один. «Ауди» ехал в Атырау, а «Мерседес» из Атырау в Уральск.

Возбуждено уголовное дело по статье 345, части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека »