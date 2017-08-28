Полиция ЗКО: «Девушка, погибшая в ДТП на Атырауской трассе, была не пристёгнута»

Девушка сидела на переднем сидении, и вылетела из машины, из-за того, что была не пристёгнута. Водителя «Мерседеса» спасла подушка безопасности.

Об этом «УН» сообщил исполняющий обязанности начальника Тайпакского отдела полиции, майор Орынбасар Сагидуллин.

— Водитель «Мерседеса» осуществлял перевозки по маршруту «Атырау-Уральск» (таксовал) , — сообщает майор Сагидуллин. – Пристёгнут он был на момент ДТП или нет, мы не знаем, однако, точно известно, что спасла его от смерти подушка безопасности. В момент столкновения автомобилей была разрушена стена остановочного павильона, на остановке людей на тот момент не было.

Со слов майора Сагидуллина, по предварительной информации, ответственность за произошедшее ДТП лежит на водителе «Ауди», который выехал на встречную полосу.

— Мы приехали на место аварии, приблизительно, через 10-15 минут после поступления вызова, — говорит Орынбасар Сагидуллин. – На месте уже работала «скорая» помощь. На вид, пассажиры «Мерседеса» имели лишь закрытые травмы. Подробное состояние их здоровья нам не известно. Всех их доставили в Тайпакскую районную больницу, а оттуда — уже в город.

«УН» отслуживает события.

Напомним, что 26 августа на трассе «Уральск-Атырау», в районе села Алмалы Акжайыкского района столкнулись «Мерседес Бенц» и «Ауди», один человек погиб, четверо госпитализированы.