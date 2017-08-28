Погода +26oC
$332.85=
392.86=
5.63=
Опубликовано: Пн, Авг 28th, 2017
960 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Полиция ЗКО: «Девушка, погибшая в ДТП на Атырауской трассе, была не пристёгнута»

Девушка сидела на переднем сидении, и вылетела из машины, из-за того, что была не пристёгнута. Водителя «Мерседеса» спасла подушка безопасности.

Об этом «УН» сообщил исполняющий обязанности начальника Тайпакского отдела полиции, майор Орынбасар Сагидуллин.

— Водитель «Мерседеса» осуществлял перевозки по маршруту «Атырау-Уральск» (таксовал) , — сообщает майор Сагидуллин. – Пристёгнут он был на момент ДТП или нет, мы не знаем, однако, точно известно, что спасла его от смерти подушка безопасности. В момент столкновения автомобилей была разрушена стена остановочного павильона, на остановке людей на тот момент не было.

Со слов майора Сагидуллина, по предварительной информации, ответственность за произошедшее ДТП лежит на водителе «Ауди», который выехал на встречную полосу.

— Мы приехали на место аварии, приблизительно, через 10-15 минут после поступления вызова, — говорит Орынбасар Сагидуллин. – На месте уже работала «скорая» помощь. На вид, пассажиры «Мерседеса» имели лишь закрытые травмы. Подробное состояние их здоровья нам не известно. Всех их доставили в Тайпакскую районную больницу, а оттуда — уже в город.

«УН» отслуживает события.

Напомним, что 26 августа на трассе «Уральск-Атырау», в районе села Алмалы Акжайыкского района столкнулись «Мерседес Бенц» и «Ауди», один человек погиб, четверо госпитализированы.

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-08-28
Утром27 ℃
Днем27 ℃
Вечером25.46 ℃
Ночью18.06 ℃
Влажность33 %
ДавлениеhPa 1021.03
Скорость ветра2.16 м/с
2017-08-29
Утром16.89 ℃
Днем31.81 ℃
Вечером29.53 ℃
Ночью25.52 ℃
Влажность25 %
ДавлениеhPa 1017.48
Скорость ветра6.25 м/с