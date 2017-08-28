Ремонт дорог в Уральске затронет внутриквартальные улицы

Это пообещал уральцам аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, на очередной отчетной сессии в областном маслихате.

По словам главы области, в этом году по ЗКО начато строительство и реконструкция более 500 километров автодорог – это в два раза больше, чем в прошлом году. На эти цели выделено 35,3 млрд. тенге.

В Уральске ремонтом охвачены 140 км внутренних дорог, в числе которых и внутриквартальные пересекающие улицы.

— Мы сделали объездные, магистральные улицы, пора уже подумать о дорогах, которые остались без ремонта внутри города, — высказался глава области. — Чуть шагнёшь влево или вправо от проспекта Достык — и везде бездорожье. Нужно приводить в порядок улицы, ведущие к областной больнице, Перинатальному центру. Нужно сделать асфальтную дорогу к первой школе.

Особое внимание аким уделил улице Тайманова, которая продолжительное время находится в плачевном состоянии, несмотря на то, что эта улица принимает на себя весь автомобильный и автобусный трафик при перекрытии проспекта Достык.

— Ремонтные работы по программе «Нурлы жол» — 86 километров дороги трассы «Уральск-Озинки» завершатся в этом году, — отметил Алтай Кульгинов. — Оставшиеся 18 километров отремонтируют в начале следующего года. Также продолжается ремонт 155 километров дорог республиканского значения: трасса «Чапаево-Жалпактау-Казталовка», «Казталовка-Жанибек», «Уральск-Атырау», «Уральск-Самара».

Глава области сообщил, что деньги на реконструкцию и строительство дорог в Бокейординском и Жанибекском районе выделены, но ремонт пока не состоится из-за отказа компаний-подрядчиков производить строительство дорог в 600 километрах от города, поскольку транспортные расходы на доставку материалов очень большие и им попросту это невыгодно.

Нана ИКСАНОВА