С 1 января 2018 года расширится санитарно-защитная зона Карачаганакского месторождения

В эту зону войдёт и село Берёзовка, где на данный момент проживает ещё 1500 человек.

Однако аким области Алтай Кульгинов пообещал депутатам облмаслихата, что до конца 2017 года из Берёзовки выедут все сельчане.

На данный момент завершается строительство двух девятиэтажных жилых домов в городе Аксае и 100 одноэтажных домов в селе Аралтал для березовчан.

— Осенью мы переселим всех жителей Берёзовки в новые дома, — заявил Кульгинов. – В санитарно-защитной зоне месторождения никто жить не останется.

Напомним, что в конце 2015 года компания КПО б.в., разрабатывающая Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, допустила несколько аварийных выбросов сероводорода, из-за чего около ста жителей из села Березовка, в основном, школьники, неоднократно обращались в больницу с симптомами отравления. В августе 2016 года Правительством было принято решение о расширении санитарно-защитной зоны месторождения.

Нана ИКСАНОВА