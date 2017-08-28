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Опубликовано: Пн, Авг 28th, 2017
473 ЗКО / Картина дня

В Уральске готовят к запуску пять новых авиасообщений, три из которых – международные

Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов на очередной отчетной сессии в областном маслихате.

— В 2018 году планируется запустить внутренние рейсы в Шымкент и Актобе, а также три прямых международных авиасообщения в Амстердам, Стамбул и Тегеран. В планах увеличить пассажиропоток со 190 000 до 300 000 пассажиров в год, а также запустить грузовые авиарейсы, работающие на импорт и экспорт. Открытое небо – открытые инвестиции, — заявил аким.

Ключевой вопрос с ремонтом уральского аэропорта будет решен при помощи компании КПО б.в., которая в рамках своих социальных обязательств будут осуществлять ремонт терминала.

— Частный аэропорт будет передан на баланс СПК «Орал», договорённость достигнута, документы на выходке, — заявил аким Алтай Кульгинов.

Напомним, что в настоящее время в Уральске уже действуют новые рейсы в Атырау и Актау, а также прямые международные сообщения в Москву и Франкфурт.

Нана ИКСАНОВА

 

 

 

Один комментарий
  1. 5555 says:
    28 августа 2017 в 16:47

    Хорошо бы рейсы Шымкент — Актобе

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