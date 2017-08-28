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Опубликовано: Пн, Авг 28th, 2017
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Шесть миллионов тенге потратят власти ЗКО на отправку пенсионеров на ЭКСПО

Более 47 млн тенге потратили власти ЗКО на то, чтобы отправить людей на ЭКСПО. Последняя госзакупка должна состояться уже после того, как выставку закроют.

Билет на ЭКСПО выставленный на продаже на сайте OLX одним из казахстанских учителей

На ЭКСПО после ее закрытия власти ЗКО намерены отправить 120 жителей Зеленовского района. Отдел внутренней политики  на портале госзакупок РК провел тендер на организацию поездки группы на прошлой неделе, а окончательно планирует завершить тендерные процедуры  9 сентября – за один день до окончания работы выставки. И, как следует из этих же тендерных документов, фактически подрядчик сможет приступить к выполнению проекта только спустя 45 дней после завершения процедуры госзакупок – то есть в конце октября, когда павильоны выставки уже будут пустовать. На эту поездку отдел внутренней политики выделил 6 млн тенге.

Скриншот с портала госзакупок РК с объявлением госзакупки отдела внутренней политики Зеленовского района

В общей сложности госорганы ЗКО провели 10 госзакупок, связанных с ЭКСПО на общую сумму 47,5 млн тенге. Практически все госзакупки направлены на организацию экскурсионных групп из региона в Астану с трехдневными программами. Самая большая сумма выделена из бюджета Бурлинского района 32,1 млн тенге. На втором месте Теректинский район, который на эти же цели истратил 19 млн бюджетных тенге. Такую информацию мы получили при мониторинге портала госзакупок РК.

Скриншот с портала госзакупок РК с обявлением о госзакупке отдела внутренней политики Бурлинского района

Как следует из техспецификаций к лотам, власти финансировали поездку на ЭКСПО школьников, детей из малообеспеченных семей, пенсионеров и молодежи. Ранее акимат области сообщал о том, что посетить выставку планирует 60 тысяч жителей области. Но если ранее власти преподносили это как исключительно добровольное желание людей поехать на выставку за свой счет, то теперь становится понятно, что эта цифра была определена в виде «добровольно-принудительной разнарядки», а показатели профинансированы из кармана налогоплательщиков.

Фрагмент техспецификации к лоту госзакупки Бурлинского района с обоснованием выделения бюджетных средств.

В обосновании к лотам фигурирует один и тот же текст, в котором говорится о том, что цель этих госзакупок – «информирование населения с целью расширения кругозора» и «пробуждения чувства гордости за страну, за ее достижения».

Большая часть этих госзакупок проведена способом из одного источника ввиду того, что предыдущие госзакупки не состоялись.

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