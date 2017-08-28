Шесть миллионов тенге потратят власти ЗКО на отправку пенсионеров на ЭКСПО

Более 47 млн тенге потратили власти ЗКО на то, чтобы отправить людей на ЭКСПО. Последняя госзакупка должна состояться уже после того, как выставку закроют.

На ЭКСПО после ее закрытия власти ЗКО намерены отправить 120 жителей Зеленовского района. Отдел внутренней политики на портале госзакупок РК провел тендер на организацию поездки группы на прошлой неделе, а окончательно планирует завершить тендерные процедуры 9 сентября – за один день до окончания работы выставки. И, как следует из этих же тендерных документов, фактически подрядчик сможет приступить к выполнению проекта только спустя 45 дней после завершения процедуры госзакупок – то есть в конце октября, когда павильоны выставки уже будут пустовать. На эту поездку отдел внутренней политики выделил 6 млн тенге.

В общей сложности госорганы ЗКО провели 10 госзакупок, связанных с ЭКСПО на общую сумму 47,5 млн тенге. Практически все госзакупки направлены на организацию экскурсионных групп из региона в Астану с трехдневными программами. Самая большая сумма выделена из бюджета Бурлинского района 32,1 млн тенге. На втором месте Теректинский район, который на эти же цели истратил 19 млн бюджетных тенге. Такую информацию мы получили при мониторинге портала госзакупок РК.

Как следует из техспецификаций к лотам, власти финансировали поездку на ЭКСПО школьников, детей из малообеспеченных семей, пенсионеров и молодежи. Ранее акимат области сообщал о том, что посетить выставку планирует 60 тысяч жителей области. Но если ранее власти преподносили это как исключительно добровольное желание людей поехать на выставку за свой счет, то теперь становится понятно, что эта цифра была определена в виде «добровольно-принудительной разнарядки», а показатели профинансированы из кармана налогоплательщиков.

В обосновании к лотам фигурирует один и тот же текст, в котором говорится о том, что цель этих госзакупок – «информирование населения с целью расширения кругозора» и «пробуждения чувства гордости за страну, за ее достижения».

Большая часть этих госзакупок проведена способом из одного источника ввиду того, что предыдущие госзакупки не состоялись.