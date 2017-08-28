WSJ: Трамп запланировал сократить количество виз по обмену

Под ограничение могут попасть программы трудоустройства на лето и с целью изучения языка.

Белый дом рассматривает возможность ограничить выдачу виз для обмена кадрами, трудоустройства на лето и работы для изучения английского языка. По данным The Wall Street Journal, изменения могут коснуться до 100 тысяч иностранцев, живущих и работающих в США.

Сокращение визового режима войдёт в программу «Покупай американское и нанимай американцев» (Buy American and Hire American). Изменения затронут пять видов виз, в том числе туристическую с правом работы и образовательную по форме J-1. В первую очередь, это коснётся студентов, которые приезжают в США по обмену.

Как отметил WSJ, конкретные планы администрации Трампа неизвестны, поэтому возможна, как полная отмена виз, так и создание усложнений для их получения. Президент не доволен тем, что иностранцы занимают рабочие места американцев и не всегда выполняют условия культурного обмена.

Госдепартамент и пресс-служба Белого дома отказались от комментариев.

/tjournal.ru