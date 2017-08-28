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Опубликовано: Пн, Авг 28th, 2017
57 Картина дня / Мир

WSJ: Трамп запланировал сократить количество виз по обмену

Под ограничение могут попасть программы трудоустройства на лето и с целью изучения языка.

Белый дом рассматривает возможность ограничить выдачу виз для обмена кадрами, трудоустройства на лето и работы для изучения английского языка. По данным The Wall Street Journal, изменения могут коснуться до 100 тысяч иностранцев, живущих и работающих в США.

Сокращение визового режима войдёт в программу «Покупай американское и нанимай американцев» (Buy American and Hire American). Изменения затронут пять видов виз, в том числе туристическую с правом работы и образовательную по форме J-1. В первую очередь, это коснётся студентов, которые приезжают в США по обмену.

Как отметил WSJ, конкретные планы администрации Трампа неизвестны, поэтому возможна, как полная отмена виз, так и создание усложнений для их получения. Президент не доволен тем, что иностранцы занимают рабочие места американцев и не всегда выполняют условия культурного обмена.

Госдепартамент и пресс-служба Белого дома отказались от комментариев.

/tjournal.ru

2 комментария
  1. Наблдатель says:
    28 августа 2017 в 12:32

    Он реально баран. Я читал его книгу, точнее слушал)) короче этот дядя не должен был быть президентом — это 100%. Судя по книге не должен.
    Ну а сейчас вообще опарафинился с этой новостью)) Ну американцы не будут убирать «говно» и «лизать жопу» другим американцам — для этого есть иностранцы, которые готовы работать за те деньги, которые им платят в США, тк у них на родине — это большие бабки.
    Такая же ситуация с гражданами средний Азии в Москве — москвичи будут убирать друг за другом — нее, местные не будут.
    Уверен Трампу импичмент грозит с такой политикой.

    Покупай американское — да в Америке уже давно вся экономика строится на том, что они производят все в других странах, а у себя только мозги держать с большими зарпалатами, и страются меньше загрязнять экологию свою — выводя все в страны 3 мира. У них фейсбук, инстаграмм, скайп, эпл, твиттер — это как нексколько газпромов и роснефтей))) в совокупности по капитализации.
    Вот думай по американски — этого у него нет)в лозунге ) думает он как «американский ватник»

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  2. Наблдатель says:
    28 августа 2017 в 12:40

    Амириканы молодцы конечно с демократией) он сейчас она же по их же голове и стукнула)) хотя по идеи он там ничего не решает — по идеи закон на рассмотрение даст конгрессу, а там буду смотреть.

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