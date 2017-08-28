«Землю в «Самале» «пилили» сами депутаты» — Капанов

Омбудсман по правам предпринимателей в филиале Национальной палаты предпринимателей Хайдар КАПАНОВ сделал такое утверждение в Фейсбуке.

Его пост в социальной сети был реакцией на заявление депутата Валентины МИХНО на сессии маслихата города 24 августа (Депутат Валентина Михно: «В земельную комиссию идут с корыстными целями!» — «УН»)

«Заявление Михно В.П. о корыстных интересах членов земельной комиссии от НПП «Атамекен» не принимаю, как и в отношении Махмудовой Ш. Голоухова В. Кажкенова М.и др.посланцев от местной Палаты. Земли в Самале «пилили » депутаты-нуротановцы, включая саму госпожу Михно» — так кратко обозначил свою позицию Капанов в своей записи.

Отношениям депутатов – нуротановцев с исполнительной властью города руководитель совета по защите прав предпринимателей дал оценку «Патрон-клиент».

И добавил, что десять лет назад ему, когда он был депутатом маслихата города, аким Уральска на тот момент Муташев предлагал ему участок земли в районе «Самал». «Я отказался, мне имя дороже куска земли».