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Опубликовано: Пн, Авг 28th, 2017
434 Главная тема / ЗКО / Картина дня

«Землю в «Самале» «пилили» сами депутаты» — Капанов

Омбудсман по правам предпринимателей в филиале Национальной палаты предпринимателей Хайдар КАПАНОВ сделал такое утверждение в Фейсбуке.

Его пост в социальной сети был реакцией на заявление депутата Валентины МИХНО на сессии маслихата города 24 августа  (Депутат Валентина Михно: «В земельную комиссию идут с корыстными целями!» — «УН»)

«Заявление Михно В.П. о корыстных интересах членов земельной комиссии от НПП «Атамекен» не принимаю, как и в отношении Махмудовой Ш. Голоухова В. Кажкенова М.и др.посланцев от местной Палаты. Земли в Самале «пилили » депутаты-нуротановцы, включая саму госпожу Михно» — так кратко обозначил свою позицию Капанов в своей записи.

Отношениям депутатов – нуротановцев с исполнительной властью города руководитель совета по защите прав предпринимателей дал оценку «Патрон-клиент».

И добавил, что десять лет назад ему, когда он был депутатом маслихата города, аким Уральска на тот момент Муташев предлагал ему участок земли в районе «Самал». «Я отказался, мне имя дороже куска земли».

3 комментария
  1. Даке says:
    28 августа 2017 в 12:35

    Честный порядочный мужик, имеет свою позицию, остальные подхалимы и лизоблюды.

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  2. Наблдатель says:
    28 августа 2017 в 12:35

    Что за Муташев? может быть другую фамилию имели ввиду?) тоже на Му…ев

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  3. Гизат says:
    28 августа 2017 в 12:44

    Земли в Самале «пилили » депутаты-нуротановцы, включая саму госпожу Михно» — так кратко обозначил свою позицию Капанов в своей записи. Отношениям депутатов – нуротановцев с исполнительной властью города руководитель совета по защите прав предпринимателей дал оценку «Патрон-клиент».
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    Хайдар Хисметович прав! «Земли в Самале «пилили» и продолжают «пилить», а «депутаты-нуротановцы» это мальчики на побегушках у исполнительной власти от Астаны до самых до окраин…- аксиома! Бюджет (народные деньги) «пилят» на постоянной основе! Дороги, мосты, жилые дома и школы и прочие работы, услуги и поставки товаров по госзакупу это золотая жила, основная статья доходов госчиновников!
    «Патрон-клиент» — абсолютно верно подметил,Хайдар Хисметович!
    Когда Хайдар Хисметович был депутатом говорили, что он всегда прямо не виляя выражал свое мнение и не шел на поводу у чиновников, поэтому его больше не пропускают в депутаты….Он болел за простых людей! И он не был хапугой, истинный интеллигент! Это мнение многих горожан.

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