22 ветеринара сельских округов стали фигурантами уголовных дел

Они обвиняются службой экономических расследований (СЭР) департамента госдоходов в хищении бюджетных средств путем предоставления заведомо ложных сведений о количестве скота в Управление сельского хозяйства.

Проверка показала, что поголовье скота во многих районах ЗКО не увеличилось.

«Преследуя корыстный умысел на безвозмездное обогащение бюджетными средствами, подделывали подписи владельцев не осемененного КРС в актах осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота и в актах обследования осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота. В последующем данные документы были предоставлены в адрес ТОО и послужили основанием для получения из государственного бюджета денежных средств. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, а именно владельцами не осемененного маточного поголовья КРС», — указывается в пресс-релизе СЭР.

В отношении ветеринаров (Жангалинского, Теректинского, Сырымского, Каратюбинского районов) сельских округов возбуждено 22 уголовных дела по статье мошенничество.