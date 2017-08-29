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Опубликовано: Вт, Авг 29th, 2017
386 Главная тема / ЗКО / Картина дня

22 ветеринара сельских округов стали фигурантами уголовных дел

Они обвиняются службой экономических расследований (СЭР) департамента госдоходов в хищении бюджетных средств путем предоставления заведомо ложных сведений о количестве скота в Управление сельского хозяйства.

Проверка показала, что поголовье скота во многих районах ЗКО не увеличилось.

«Преследуя корыстный умысел на безвозмездное обогащение бюджетными средствами, подделывали подписи владельцев не осемененного КРС в актах осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота и в актах обследования осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота. В последующем данные документы были предоставлены в адрес ТОО  и послужили основанием для получения из государственного бюджета денежных средств. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, а именно владельцами не осемененного маточного поголовья КРС», — указывается в пресс-релизе СЭР.

В отношении ветеринаров (Жангалинского, Теректинского, Сырымского, Каратюбинского районов) сельских округов возбуждено 22 уголовных дела по статье мошенничество.

2 комментария
  1. West Казах says:
    29 августа 2017 в 11:49

    Вот поэтому-то у нас по области вспышки разных болезней КРС, скажите есть ли гос.орган в зко служащие которых не замешаны на коррупции?

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  2. ГОРОЖАНИН!!! says:
    29 августа 2017 в 12:01

    Капец…теперь и на осеменении скота деньги воруют…

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