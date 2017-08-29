69 земельных участков будут выставлены на торги в ЗКО до конца года

На третий квартал в районах ЗКО и городе Уральске запланировано провести 30 конкурсов по 69 земельным участкам. Общая площадь выставляемых на торги земельных участков составляет 38,8 тыс. га.

Прекращена практика предоставления земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов), — сообщается в пресс-релизе прокуратуры области.

«В области сложилась неоднозначная практика предоставления земельных участков предпринимателям. Местные исполнительные органы игнорировали такую форму распределения земли как торги (за 2015-2016 годы не проведено ни одного конкурса). Статья 48 Земельного кодекса обязывает получать землю через торги, а местные акиматы считали это своим правом».

После вмешательства прокуратуры акимом области принято решение о распределении земельных участков предпринимателям исключительно через торги.

В июне маслихат области принял решение об увеличении базовых ставок платы за земельные участки в Уральске (с 1140 тенге до 1560 тенге за 1 кв.м) и Аксае (с 855 тенге (75% от ставки областного центра) до 1250 тенге за 1 кв.м).

Сделано это было, объясняет прокуратура, из-за того, что кадастровая стоимость земельных участков в течение нескольких лет существенно отставала от их рыночной стоимости, в результате, бюджет недополучает огромные денежные средства. Значительная разница между стоимостью продажи земли государством и ее рыночной стоимостью создавала возможность спекулирования земельными участками для псевдоинвесторов, которые изначально не ставят целью освоение земли.

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