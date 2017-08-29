Бесплатный курс – технический английский язык в сфере нефти и газа — для всех!

Американский уголок в сотрудничестве с языковой школой Destination открывает набор на бесплатный курс «Технический английский язык в сфере нефти и газа».

Организатор проекта – Американский Уголок — небольшой центр, организованный Консульством США в Казахстане по американской модели. В Уральске уголок базируется в областной библиотеке для детей и юношества им. Х. Есенжанова (бывшая библиотека им. А. Гайдара).

В Американском Уголке всегда многолюдно, потому что работают бесплатные клубы – Дискуссионный клуб, Детский клуб, Киноклуб, Spelling Bee, клуб для учителей английского языка, Maker Space и др.

“Более чем за 10 лет работы Американского Уголка у нас появилось много друзей и посетителей, которые когда-то обратились к нам и получили нужную и полезную информацию. Мы ежегодно организовываем интересные проекты для нашей молодежи. Работу Уголка помогают проводить выпускники программы «FLEX», студенты, библиотекари, учителя и просто посетители Американского Уголка и библиотеки», — говорит координатор уральского Американского Уголка Навира Тимиргалиева.

«Мы очень рады сотрудничеству с Американским Уголком. Нам предоставили возможность самим выбрать тему для занятий, и мы решили организовать востребованный для нашего западного региона курс – технический английский язык в сфере нефти и газа. Я думаю, это очень нужный курс для наших студентов, кто планирует в дальнейшем работать в иностранных компаниях», — поделился с нами директор языковой школы «Destination» Роман Лушаков.

Участниками проекта могут стать студенты 2-3 курса. Уровень знания английского языка претендентов на обучение должен быть не ниже Pre Intermediate. Приветствуется, если студент участвует в общественной жизни своего университета, так как в дальнейшем выпускники курса должны будут активно работать в Американском Уголке.

Отборочный тур вы можете пройти в центральном офисе языковой школы Destination по адресу: ул. Жукова, 1 оф. 308.

Отбор будет проходить с 31 августа по 9 сентября в два этапа. Сначала нужно пройти тестирование, а затем — интервью с преподавателем.

Место проведения занятий — Американский Уголок (пр. Достык-Дружбы, 166/1), занятия будут проводиться два раза в неделю с 16 сентября. По окончании всем участникам будет выдаваться сертификат.

Количество мест ограничено!

Заявки на участие в проекте принимаются в языковой школе Destination:

Ул. Жукова, 1, оф. 308

Destination.kz@yandex.ru,

918-018, 918-022, 8-778-320-54-46