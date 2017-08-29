Ещё один следователь ДГД ЗКО подозревается в коррупционном преступлении

В прошлую пятницу суд санкционировал меру пресечения «домашний арест» в отношении старшего следователя ДГД ЗКО.

Об этом в ответе на редакционный запрос сообщает антикоррупционная служба по ЗКО:

— Старший следователь Управления расследования правонарушений в финансовой сфере Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по ЗКО Асхат Курманов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 части 2 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий», — сообщает антикоррупционное бюро. – По уголовному делу Курманов проходит в качестве подозреваемого.

Иную информацию об уголовном деле в антикоррупционном бюро сообщать не стали, сославшись на тайну следствия. «УН» отслеживает события. Напомним, что это не первый случай за нынешнее лето, когда в коррупционном преступлении подозревается следователь службы экономических расследований ДГД ЗКО. 14 июля текущего года антикоррупционной службой был задержан с поличным руководитель Отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев. Сумма вменяемой ему взятки составила 101 миллион тенге.

Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями

Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий, вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Акмарал Шаяхметова