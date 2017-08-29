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Опубликовано: Вт, Авг 29th, 2017
40 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Ещё один следователь ДГД ЗКО подозревается в коррупционном преступлении

В прошлую пятницу суд санкционировал меру пресечения «домашний арест» в отношении старшего следователя ДГД ЗКО.

фото с задержания Нурболата Урналиева

 

Об этом в ответе на редакционный запрос сообщает антикоррупционная служба по ЗКО:

— Старший следователь Управления расследования правонарушений в финансовой сфере Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по ЗКО Асхат Курманов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 части 2 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий», — сообщает антикоррупционное бюро. – По уголовному делу Курманов проходит в качестве подозреваемого.

Иную информацию об уголовном деле в антикоррупционном бюро сообщать не стали, сославшись на тайну следствия. «УН» отслеживает события. Напомним, что это не первый случай за нынешнее лето, когда в коррупционном преступлении подозревается следователь службы экономических расследований ДГД ЗКО. 14 июля текущего года антикоррупционной службой был задержан с поличным руководитель Отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев. Сумма вменяемой ему взятки составила 101 миллион тенге.

 

Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями

  1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий, вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

     

 

 

 

Акмарал Шаяхметова

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