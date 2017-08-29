На модернизацию Уральской ТЭЦ запланировано 6,5 млрд. тенге

Из них 1 млрд. тенге намерен выделить акимат области, остальное тепловикам выделят из республиканского бюджета, плюс они возьмут кредит в Европейском банке реконструкции и развития.

Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов на отчетной встрече в областном маслихате.

— Модернизация ТЭЦ начнётся в 2018 году, – отметил Кульгинов. — Сейчас на территории теплоцентрали работают австрийские специалисты – готовят проект модернизации. Всего на реконструкцию нужны 6,5 миллиардов тенге, из которых 1 млрд. – средства из местного бюджета, 60% выделяет Правительство РК (это 3,9 млрд. тенге), а оставшиеся средства предоставит Европейский Банк Реконструкции и Развития под 5% на 12 лет. Модернизации подлежат две турбины, возраст которых больше 50 лет. Каждая турбина после реконструкции увеличит свою энергоэффективность с 9 до 20 мегаватт. В настоящее время австрийскими специалистами проводится экспертиза и исследования. Аким области пообещал завершить все работы по модернизации ТЭЦ в 2018 году.

Кстати, Кульгинов рассказал, что на ТЭЦ в самое ближайшее время начнут ремонтировать японскую газотурбинную установку«HITACHI». Запчасти к ней, по словам акима, им пришлось через суд буквально выбивать у японских поставщиков.

Нана ИКСАНОВА