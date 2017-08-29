Отсутствие санузлов в кабинах полицейских напрямую влияет на криминогенную обстановку в Уральске

Об этом заявила депутат Ляна Турсынова на прошедшей отчетной встрече акима области Алтая Кульгинова с депутатами областного маслихата.

— Отсутствие помещений для участковых отделов полиции, отсутствие новой мебели и оргтехники, несоответствие санитарным нормам, отсутствие водоснабжения, канализации и отопления, отдельного входа – всё это в конечном итоге ухудшает оперативную обстановку и в полной мере влияет на обеспечение безопасности и охрану общественного порядка, — считает госпожа Турсынова.

По словам депутата, есть полицейские участки неподобающе маленькой квадратуры –12 квадратных метров, в которых работают по 5 человек, вследствие чего в помещениях присутствуют специфические запахи, которые невозможно выносить. Аким области принял замечание к сведению и пообещал заняться этим вопросом.

Нана ИКСАНОВА