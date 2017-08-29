Сельский аким в ЗКО призывает «сливать» ему бюджетников, не вступивших в партию «НурОтан»

Документ, где аким села Перемётное Зелёновского района Амантай Джумакулов призывает вступить в партию «Нур Отан» до 25 августа датируется 23 августа 2017 год

— По заданию Центрального аппарата партии «Нур Отан», в целях увеличения членов партии, необходимо принять новых членов в партию, — говорится в документе за подписью акима Джумакулова. — Информацию о не вступивших в партию сотрудниках просьба прислать по факсу, либо по электронной почте.

Аким Переметного Амантай Джумакулов от комментариев по данному документу отказался, однако позже «передал привет» через своего адвоката, в «привете» адвокат просил не «кошмарить» акима Переметного, поскольку он его клиент.

Напомним, что аким села Переметное уже фигурировал в СМИ на прошлой неделе, его односельчанин обвинил его в избиении.