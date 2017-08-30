В Аксае сотрудники ряда иностранных компаний поддержали требование приостановить асфальтобетонные заводы (видео)

Свою петицию офисные работники компаний КПО, Техномаре, Текснинко, Экспро, KSS и еще ряда фирм 28 августа зарегистрировали в акимате Бурлинского района.

В обращении они требуют от акима А. Халелова немедленно приостановить деятельность трех асфальтобетонных заводов, которые осуществляют производстводственную деятельность в деловом центре Аксая. Эти предприятия относятся к первому классу опасности и должны быть вынесены за пределы города, указывается в петиции.

Деятельность ТОО «Аксайбизнесстрой», ТОО «Ремстрой» и ТОО «Елжас» наносят прямой урон здоровью офисных работников и жителей Аксая, заявляют они в своем обращении. На протяжении многих лет с этих производств идут прямые выбросы в атмосферу токсичных газов без очистки. В 2011 и 2015 годах работники офисов фирм в деловой части Аксая также направляли обращения с требованием положить конец грубым нарушениям экологических стандартов, но реакции не было, напоминают подписавшие обращение к акиму Бурлинского района.

Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, с активным участием которого была создана данная петиция и который сам направил обращения в ряд госорганов Бурлинского района и области, подготовил видео, которое показывает остроту экологической проблемы, создаваемой асфальтобетонными производствами.