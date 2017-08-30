В глазах других родителей был такой же тихий ужас

Аскар:

В 20-й или 30-й раз я зарекался пользоваться печально известным в Уральске маршрутным автобусом № 22! Но продолжал вынужденно пользоваться им когда торопился. И вчера, опять же торопясь, проехался уже со своим малолетним сыном на нем. И вместе с бешено мчащимся автобусом пронеслась вся «моя жизнь перед глазами»!!!

Я ругал себя последними матерными словами за то, что позволил так рисковать ребенком. Мне так же страшно стало и за других детей (посмотрел в глаза других родителей — там такой же тихий ужас). Ведь скорость доходила до 90 — 100 км/ч. А маневры были такими, что проезжали и пролетали буквально в сантиметрах от потока других машин!!! Не дай Бог авария половина пассажиров ушла бы в мир иной, а половина осталась бы калеками. И я не преувеличиваю, думаю у всех такие мысли закрадывались.

Мне и раннее была неприятна эта бешенная «карусель» на данном маршруте, но как то ехал и старался не загружатся. Хотя моя больная спина «возмущалась» подобными резкими нагрузкам с резкими перепадами на поворотах и остановках. В связи с этим очень хотелось иметь в попутчики нашего акима Кульгинова А.С., а так же сотрудников акимата, департамента транспорта и коммуникации и т д.! Ведь в Астане заставили чиновников ездить на общественном транспорте. Думаю им стоит принять на вооружение этот метод «выхода в народ», понять как живет народ и после месяца таких поездок акимат запретил бы эксплуатацию таких автобусов или лишил бы лицензии компанию — перевозчика.

Как говорится, наш народ терпеливый и забитый советским режимом и воспитанием, позволяет подобному быть бесконечно (где нибудь на Кавказе давно бы разобрались перевернув автобус и доходчиво объяснив хозяевам компании перевозчика).

И, несмотря на постоянные аварии, эксцессы, конфликты, абсолютно некомфортные и опасные условия поездки, народ продолжает терпеть это безобразие на данном маршруте # 22!

Понятное дело, что водители автобусов зажаты временем в таких жестких условиях работодателем. И не им должны адресоваться претензии.

Претензии в первую очередь к руководству компании перевозчика. Конечно, и у них есть возражения, типа нерентабельно, поэтому и гонимся за маржинальностью. Но мне и другим вынужденным пассажиром данного маршрута рисковать здоровьем и жизнью не хочется.

На данный момент выхода из ситуации не видно и единственный вариант — игнорировать данный маршрут! Да, да, бойкотировать и перестать пользоваться им, только так можно будет достучаться до хозяев маршрута! Не переворачивать и не сжигать же автобус.

Но игнор должен быть синхронный и серьезный. До полного решения проблемы и с предоставлением гарантии. По другому никак. В любом случае мы придем к этому, но не надо доводить до того момента, когда пострадают много людей (не дай Бог)!

Подумайте о своей жизни и здоровье, а так же родных и близких дорогие сограждане!