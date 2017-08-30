В Уральске произошла авария с участием маршрутного автобуса. Есть пострадавшие

Авария произошла примерно в 13.30 часов 30 августа. Грузовой «Камаз» въехал в заднюю часть маршрутного автобуса, когда тот выгружал пассажиров. С места происшествия в больницу доставлено трое пассажиров автобуса.

Происшествие произошло на дороге соединяющей район «Нефтебазы и поселок Деркул. Маршрутный автобус № 4 остановился в районе магазина «Орбита» чтобы высадить пассажиров. «Камаз» наехал на автобус в тот момент, когда двери автобуса были открыты и пассажиры выходили из него.

По словам Асель, женщины, которая в этом месте торгует квасом, автобус остановился на проезжей части прямо на пешеходном переходе.

— Я не очень хорошо разбираюсь в правилах дорожного движения, но мне показалось странным, что автобус остановился не на остановке, а на пешеходном переходе. И он не стал съезжать на обочину, остановился прямо на проезжей части и стал высаживать пассажиров. В этот момент я услышала как Камаза начал тормозить и через секунду увидела как он ударился в зад автобуса. От удара из открытой двери автобуса выпала женщина. Она видимо в этот момент сильно ударилась головой, потому что не смогла подняться и держалась за голову. Из автобуса стали выходить люди и я увидела как из автобуса вышли вывели еще несколько людей в крови, — рассказала Асель.

Мужчина представившийся хозяином автобуса, рассказал, что находился в автобусе в качестве кондуктора.

— Мы остановились и стали высаживать пассажиров на остановке, когда произошел удар. В салоне было примерно 20-25 пассажиров. От удара все попадали. Вон видите, даже поручни погнулись, за которые люди держались, — рассказал мужчина.

Водитель Камаза считает, что столкновение произошло из-за того, что автобус остановился в неположенном месте.

— В тот момент тут было много машин. Одна фура стояла на обочине, где ребята арбузами торгуют. Автобус ехал передо мной. Перед пешеходным переходом автобус начал замедляться и я тоже. Я видел, что автобус уже начал проезжать через пешеходный переход и я подумал,что он сейчас продолжит движение. И тут он неожиданно останавлиывается прямо на пешеходном переходе. У меня скорость была примерно 30-35 км в час в тот момент. Решил уйти влево, но слева от меня перед пешеходкой остановился Ларгус белого цвета. Я стал тормозить изо всей силы, но мою машину сразу не остановишь и мы ударились с автобусом. Я еще видел как из дверей автобуса вылетела женщина и упала на землю, — рассказал водитель КАМАЗА.

Напомним, что это второй случай ДТП с участием маршрутных автобусов в Уральске. 24 августа на дороге между центром города и поселком Зачаганск столкнулись автобусы маршрутов № 7 и № 5. Тогда количество пострадавших достигло 58 человек.