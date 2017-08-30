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Опубликовано: Ср, Авг 30th, 2017
212 ЗКО / Картина дня

В Уральске в ДТП пострадали два сотрудника охранной фирмы

Автомобиль группы реагирования охранной фирмы столкнулся с грузовиком в Уральске и опрокинулся. С места ДТП забрали двух пострадавших.

Аврия произошла на улице Сырым Датова в микрорайоне №4. Автомобиль «Нива» одной из охранных фирм города столкнулась с Камазом, который выезжал со второстепенной дороги со стороны желаевской трассы. От удара «Нива» перевернулась. С места аварии бригада скорой помощи забрала в больницу двух сотрудников охранной фирмы, которые находились в машине в момент ДТП.

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