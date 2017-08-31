На день города в Урал запустят осетров

На празднование Дня города из бюджета города выделят 8 миллионов тенге — сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций ЗКО (РСК).заместитель акима города Мирболат НУРЖАНОВ.

Эстрадных звезд дружественной России не приглашают.

Как сообщил замакима Нуржанов, согласно программе «Туган жер» и по рекомендации елбасы, праздники будут справляться исключительно с участием отечественных звезд.

— Это связано и с дефицитом бюджета, — честно ответил на уточняющий вопрос журналистов спикер.

Уральск в этом году отмечает 4004-й День рождения. К слову, местные краеведы по этому поводу вагон копий сломали: и казачьих и мусульманских – споря, кто раньше заселил территорию. Впрочем, споры все научные и мирные и все вместе сходятся во мнение – чем больше, тем лучше. Некоторые дают Уральску все 700 лет.

Отмечать праздник начнут уже 2 сентября, а закончат 10 сентября. Несмотря на скромный бюджет, в программе праздника КВНы, спортивные соревнования, автошоу, галла-концерты коллективов всех районов области, фестиваль отечественного кино и конкурсы домбристов, детские мероприятия и даже запуск мальков осетра в реку Урал. Еще вручт ключи от двух жилых домов, откроют новый сквер имени Пушкина. Сценарий празднования этого года, отличается от предыдущих лет и ощутимым социальным акцентом. Например, массой конкурсов лучших в своей профессии, лучших КСК, лучших домов и дворов и т.д..

Что касается звезд казахстанской эстрады, то в этот раз в Уральске споют Торегали ТОРЕАЛИ, Сон ПАСКАЛЬ и Ерке ЕСМАХАНОВ.

Билеты на концерты власти решили раздать бесплатно.

Алла ЗЛОБИНА