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Опубликовано: Чт, Авг 31st, 2017
55 Народные новости / Уральская неделя - архив

Школьникам в этом районе опасно переходить дорогу

Дамир Садыков:

Уважаемая редакция, прошу разобраться с вопросами ремонта дорог в районе Зачаганск. Улицу Жангир хана ремонтируют уже месяц и очень долго, там страшные пробки, а еще хуже машины не останавливаются на светофоре. А ведь скоро учебный год и школьникам будет опасно переходить дорогу в районе Жазира, 20-я и 30-я  школы. Также всё лето делают дорогу по улице Азербайджанская. Почему улицу Чагано-набережную отремонтировали за 20 дней, а тут всё лето и целый месяц не могут сделать эти дороги, при том, что скоро начнутся дожди и получится мартышкин труд.
Какой срок выполнения работ по ул. Жангир хана и Азербайджанская. Вопрос к руководству. Водители машин не останавливаются на светофоре в районе школ. Можно ли там поставить в утреннее обеденное и вечернее время сотрудника полиции для наведения порядка? Или надо подождать, чтобы произошло ДТП?

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