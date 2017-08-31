Школьникам в этом районе опасно переходить дорогу

Дамир Садыков:

Уважаемая редакция, прошу разобраться с вопросами ремонта дорог в районе Зачаганск. Улицу Жангир хана ремонтируют уже месяц и очень долго, там страшные пробки, а еще хуже машины не останавливаются на светофоре. А ведь скоро учебный год и школьникам будет опасно переходить дорогу в районе Жазира, 20-я и 30-я школы. Также всё лето делают дорогу по улице Азербайджанская. Почему улицу Чагано-набережную отремонтировали за 20 дней, а тут всё лето и целый месяц не могут сделать эти дороги, при том, что скоро начнутся дожди и получится мартышкин труд.

Какой срок выполнения работ по ул. Жангир хана и Азербайджанская. Вопрос к руководству. Водители машин не останавливаются на светофоре в районе школ. Можно ли там поставить в утреннее обеденное и вечернее время сотрудника полиции для наведения порядка? Или надо подождать, чтобы произошло ДТП?