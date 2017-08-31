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Опубликовано: Чт, Авг 31st, 2017
139 ЗКО / Картина дня

В Аксае ЗКО маленькая девочка утонула в септике

Происшествие случилось вчера, 30 августа, приблизительно в 19-00.

 

Об этом сообщает ДВД ЗКО.

— Вечером 30 августа несовершеннолетняя девочка 2010 года рождения упала в сливной колодец, — сообщает пресс-секретарь ДВД ЗКО Асылай Губашева . – Девочка была госпитализирована в Бурлинскую центральную районную больницу, и не приходя в сознание скончалась.

Мы созвонились с соседом погибшей девочки, Бауыржаном Шкатаевым. Он сообщил, что девочка утонула в частном септике.

— Дети играли на улице, полезли собирать сливы, одна из девочек, моя соседка, упала в септик, — рассказывает Бауыржан. — Дети подняли панику, позвали хозяина септика. Мужчина нырнул за девочкой ,вытащил её, его жена пыталась откачать ребёнка, потом вызвали скорую помощь. Потом сообщили матери девочки, и мы все поехали в больницу. В больнице выяснилось, что девочка умерла. Мама девочки в истерике, отец срочно выехал домой с вахты.

По сообщению пресс-службы ДВО ЗКО, происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Подробности трагедии выясняются

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