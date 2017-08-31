В ЗКО с начала года 30 человек переболело бруцеллезом

Это на 130,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году, в это время 13 человек переболели бруцеллезом. При этом облздрав считает работу по борьбе с бруцеллёзом удовлетворительной.

Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат Беркингали в ответе на редакционный запрос.

«За 6 месяцев 2017 года по области с диагнозом впервые диагностированный бруцеллез зарегистрировано 30 человек, за аналогичный период 2016 года 13 человек, рост на 130,8%, — пишет Беркингали. — Зарегистрированные случаи бруцеллеза в Акжаикском, Чингирлауском и Жанибекском районах. По городу Уральск за 2016 год не зарегистрировано, за 6 месяцев 2017 года 2 случая бруцеллеза.»

Несмотря на более чем стопроцентный рост заболеваемости опаснейшей инфекции, областное управление здравоохранения считает свою работу по предотвращению заболеваемости эффективной. Вот что они для этого сделали:

«Проводились Координационные советы с ветеринарной службой, с департаментом охраны общественного здоровья, с главами крестьянских хозяйств, — пишет чиновник. — Разработаны материалы для санитарно-просветительной работы с населением.Работа оценивается удовлетворительной, так как на постоянной основе проводится работа по профилактике и обследованию контактных лиц в очагах.»

В областном управлении здравоохранения напомнили как проявляется заболевание.

«Заболевание возникает через 2-3 недели после заражения, — говорится в документе. — Чаще всего повышается температура (до 39-400 С), головная боль, слабость, озноб и обильная потливость, особенно ночью. Наиболее часто при бруцеллезе беспокоят суставы, особенно крупные. У мужчин отмечаются: орхит, эпидимит, простатит, снижение потенции. У женщин: эндометрит, сальпингит, аменорея, бесплодие, выкидыш во время беременности. У детей: острое начало с резким и высоким подъемом температуры и ознобом, ребенок жалуется на головную боль, боль во всем теле, чаще всего в мышцах и суставах, ребенок отказывается от еды, возможно появление тошноты; сильная потливость, без активных физических нагрузок, увеличение всех лимфоузлов, печень и селезенка сильно увеличиваются в объеме. Иногда после лечения сохраняются остаточные явления функционального характера: потливость, изменения нервно–психической сферы, раздражительность, артралгия. При тяжелых последствиях образуются необратимые фиброзно–рубцовые изменения, в которые вовлечены нервные сплетения, стволы и корешки. Это может спровоцировать появление различных неврологических симптомов. Могут наблюдаться изменения и со стороны опорно–двигательного аппарата: деформация суставов, атрофия мышц, анкилозы, спондилез. Больных бруцеллезом в ЗКО лечат в инфекционных отделениях районов и областной инфекционной больнице.»

В областном управлении здравоохранения по ЗКО соведуют соблюдать правил личной гигиены лицам ухаживающим за животными, исключить употребление парного молока, подвергать мясо тщательной тепловой обработке. Кроме этого не рекомендуется покупать мясные и молочные продукты на стихийных рынках. Для тех, у кого есть подворье, необходимо систематически обследовать на бруцеллез поголовья животных и в случаи болезни, ликвидировать животное.