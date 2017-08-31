Верховный суд отменил решения местных судов по иску полицейского Ракишева к Тамаре Еслямовой и учредителю «Уральской недели»

29 августа судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда под председательством судьи А. Сарсенбаева рассмотрела в кассационном порядке дело об унижении чести и достоинства майора полиции Даниара Ракишева главным редактором газеты «Уральская неделя» Тамарой Еслямовой. Решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменены, дело направлено на рассмотрение в новом составе апелляционного суда.

Напомним, первопричиной конфликта стали события 21 мая 2016 года, когда Тамару Еслямову подвергли административному штрафу за участие в организации незаконного митинга. На том суде главный редактор предъявила множество документальных доказательств того, что не принимала участия ни в митинге, ни, тем более, в его организации. Однако судья их отклонила и взяла за основу административные протоколы и показания свидетелей-полицейских.

После этого, 25 мая Т. Еслямова опубликовала статью «Чего боятся такие, как майор Ракишев». В ней журналист рассказала, что после судебного заседания, в котором она была оштрафована за якобы участие в несанкционированного митинге, к ней подошел составлявший протокол об административном правонарушении майор Д. Ракишев и просил простить и не проклинать его.

После публикации полицейский подал иск. 19 октября 2016 года городской суд Уральска частично удовлетворил его.

Судья городского суда № 2 Уральска Марина САХИПОВА обязала ответчиков по иску — главного редактора «Уральской недели» Тамару Еслямову и учредителя газеты — ТОО «Журналистская инициатива», выплатить полицейскому в общей сложности 3,5 млн. тенге в счет возмещения морального вреда (учредитель – 2 млн. тенге, главный редактор – 1,5 млн. тенге).

Тамара Еслямова прокомментировала тогда это решение так:

— Этот иск подал не Ракишев, а полицейское ведомство.Человек, который извиняется, в нем есть сколько-нибудь человеческое… Но извинившись, Ракишев, снова выполнил волю своего руководства, подав абсурдный по содержанию иск ко мне. То, что он подневольный, ни в коей мере его не оправдывает, и он об этом знает, его совесть — тоже. Над этим судом довлеют события 21 мая, когда полицейская машина с невиданным размахом проехалась по тем, кто был возмущен земельной реформой. Полиция провела массовый арест журналистов, а из меня, редактора, административным судом сделала «организатора» митинга, который и не состоялся ведь тогда, 21 мая. Извинение Ракишева передо мной, конечно же, тем, кто отдавал незаконные распоряжения, очень не понравилось, понятно, почему. И вот сегодня судья Сахипова, нарушив все возможные нормы закона, тоже выполнила чью-то волю сверху.

27 декабря 2016 года апелляционная инстанция областного суда оставила это решение без изменения.

Т. Еслямова и ее представитель в суде правозащитник Павел КОЧЕТКОВ подали в Верховный суд апелляционную жалобу.

— Уже при предварительном рассмотрении нашего ходатайства судья Верховного суда М. БОРОВИК установила основания для пересмотра решения судьи Сахиповой и коллегии областного суда, — рассказывает Тамара Еслямова. — Судья Верховного суда указала в своем постановления целый ряд нарушений в действиях Сахиповой при рассмотрении иска полицейского Ракишева ко мне. Особо меня поразила одно место в постановлении судьи Верховного суда — цитирую: «Критика деятельности лиц, осуществляющих публичные функции, допустима в более широких пределах, чем в отношении частных лиц». Я бы хотела, чтобы все мы — граждане, и государственные служащие, запомнили это место из постановления Верховного суда, оно имеет значение для всех нас.